日經225指數反彈 收復「黑色星期一」崩跌失地

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 09:53

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日本日經 225 指數早盤上漲 2.7%，至 35,961.95 點，站回 8 月 5 日「黑色星期一」之前的水準。

東京時間上午 10:00，歷經自長假重新開市的日經 225 指數大漲 953 點至 35,978.44 點。由於日元走弱，汽車製造商和科技公司出口商領漲。日元周一 (12 日) 貶值 0.4% 後，目前兌美元變動不大，約 147.29。

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輝達 (NVIDIA-US) 周一帶動費城半導體指數上漲，也使東京威力科創 (Tokyo Electron) 在內的科技股齊步走強。

藍澤證券 (Aizawa Securities) 基金經理 Ikuo Mitsui 表示，上周投資人大舉拋售日股達到高峰，正將注意力轉向企業獲利等基本面，紛紛以逢低買進日股。

日本央行 7 月底升息並公布減碼購債以來，日經 225 指數和東證指數均重挫約 9%，繼 8 月 5 日「黑色星期一」墜入技術性熊市之後，目前仍較上月創下的新高水準下跌約 13%。