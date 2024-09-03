【熱門議題】蘋果新機發表在即，PA廠股價搶先慶功？

鉅亨研報 2024-09-03 11:29

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一、蘋果新機發表在即，PA 廠股價搶先慶功?

7 月核心 PCE 年增率低於預期，近期數據顯美國經濟軟著陸更有望實現，強化 9 月 Fed 降息理由，上週五 (2024/08/30) 美股四大指數齊揚，道瓊再創歷史新高。

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二、蘋果 AI 新機 + Wi-Fi 7，PA 廠題材展望皆有

蘋果 (APPLE) 計劃在美國時間 9/9 舉行發表會，預計將推出新款 iPhone 16。預期本次 iPhone 將導入 Apple Intelligence 的 AI 功能，預計 Apple Intelligence 將在 10 月正式啟用。

Apple Intelligence 僅可應用 iPhone 15 Pro 及 iPhone 15 Pro Max，與搭載 M1 處理器以上規格的 iPad 機種與 Mac 機種。歸納過與去網路上曝光的各項新機間諜照與訊息，本次 iPhone 16 除了 AI 外，拍照功能與電池等規格多有升級，因此消費者若想體驗 AI 手機，直上 iPhone 16 仍有一定誘因，讓投資人對 iPhone 16 換機潮仍有期待。目前外界預期 iPhone 新機出貨量有望達逾 9000 萬支。由於全球景氣變化加大，2H24 終端消費轉趨保守，也衝擊到手機市場，市場也期待蘋果新機能為手機市場注入一劑活水。

隨著蘋果產品發表會的接近，近期相關概念股股價輪動演出。週一輪到 PA 廠穩懋 (3105)、全新 (2455)。其中，PA 是功率放大器的縮寫，主要是把訊號放大後推出，讓訊號可以傳送到更遠的距離，是手機、通訊重要的元件之一。

除了手機外，Wi-Fi 也是 PA 的重要應用端。

根據 Wi-Fi Alliance 資料，預估 2024 年全球 Wi-Fi 相關裝置出貨 41 億台，其中 Wi-Fi 7 出貨約 2.31 億台，出貨比重為 5.7%。觀察路由器部分，Wi-Fi 6 頻段為 2.4GHz、5GHz，而 Wi-Fi 6E/7 新增 6GHz 頻段，隨著頻段增加，PA 使用量也相應成長，每台裝置由 2-4 顆增加至 6-8 顆。手機應用部分，初期將以高階手機開始導入 Wi-Fi 7 應用，預估今明年推出高階旗艦手機皆有望搭載，未來在終端應用產品 Wi-Fi 7 滲透率提升，由此預期相關廠商有望從中受惠。

三、重要 PA 廠商、蘋概股操作面的看法

目前國內主要 PA 廠商包括全新、穩懋、宏捷科等，今年以來，對比大盤持續向新高挑戰，這個族群的股價卻是持續修正，近期股價試圖打底向上，未來是否有機會繼續向上趨勢呢? 還是彈跳一下又躺平甚至破底..? 觀看完整內容請至豐雲學堂