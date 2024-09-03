00915配息加碼有底氣 年化殖利率近12%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-03 11:00

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凱基台灣優選高股息 30 ETF 基金 (00915-TW)9 月預估配發金額期前公告出爐，每受益權單位配發 0.82 元，以 9/2 收盤價 27.42 元計算，單次配息率近 3%，年化配息殖利率近 12%，除息日訂於 9 月 19 日，參與除息最後買進日為 9 月 18 日，10 月 16 日配息入帳。

本次為 00915 掛牌上市以來的第七次配息，預計每單位配發 0.82 元，較上次配發 0.72 元又更上一層樓，總計 00915 今年以來已配發 2.26 元，成立以來配息金額累積來到 3.95 元；00915 配息金額得以持續向上，可歸因於具競爭力的成分股組成。

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根據凱基投信官網揭露，00915 前一次 (6 月) 配息公告，股利所得佔 10%，其他 90% 配息來自已實現資本利得，收益平準金、利息所得皆為 0，顯見已實現資本利得為 00915 配息組成一大貢獻來源。

根據投信投顧公會統計至 7 月底的資料顯示，00915 今年以來淨值報酬上漲 26.3%，近三個月淨值上漲 6.22%，近六個月淨值成長 27.66%，近一年淨值報酬率 45.88%，成立以來淨值報酬率甚至高達 105.39%，在近六個月、近一年、今年以來報酬都優於台股大盤，相當突出的價格動能，讓 00915 在配息上更具底氣。

凱基優選高股息 30 基金經理人施政廷表示，00915 的價格能持續向上，追蹤指數的多因子選股設計發揮關鍵作用，股息指標確保選出的成分股符合過去、現在、未來股息配發穩的條件；品質指標確保選入的成分股符合獲利能力好、營運效率高的條件；低波動與下行風險指標有效避開股價波動大、下行風險高的公司，多重把關打造股息跟價差兼顧的成分股組成。