00919年化配息率連6季衝破10% 存股族低接爆大量
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-04 10:13
群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 第 6 次配息期前公告配息金額創新高，預估將配 0.72 元，年化配息率連續 6 季衝破 10%，刷新台股 ETF 紀錄，儘管大盤今 (4) 日遭遇賣壓，00919 仍吸引低接投資人進場，帶動成交量能放大，截至上午 10 時，已爆出逾 13 萬張大量，可望超越昨日成交量 14.5 萬張。
00919 本次除息日為 9 月 23 日，參與除息最後買進日為 9 月 20 日，配息發放日為 10 月 15 日。
據了解，00919 追蹤臺灣精選高息指數，除了關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的 30 檔個股，組合成極佳存股工具。
進一步觀察，目前 00919 群益台灣精選高息 ETF 的可分配投資收益，仍有足夠配息續航力，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，有助於配息的穩定性，配息頻率也採取每季配息 (3、6、9、12 月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求。
群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，短線金融市場變數仍多，中東局勢動盪與美國經濟趨緩疑慮，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。
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