高股息ETF人氣不墜 00934年化配息率8.6%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-02 20:13

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無懼市場波動，高股息 ETF 人氣依舊暢旺。去年 11 月 1 日掛牌、今年受益人數翻倍的中信成長高股息 (00934-TW) 今 (2) 日公告第一階段分配評價結果，預估每單位配息 0.142 元，雖然未如先前暴力配息亮麗，但以今天收盤價 19.78 元計算，單次殖利率仍有 0.72%，年化配息殖利率達 8.6%。

此外，中信優息投資級債 (00948B-TW) 預估每單位配息 0.053 元，以 9/2 日收盤價 10.26 元計算，單次殖利率 0.52%，年化配息殖利率達 6.2%。中信投信表示，兩檔 ETF 除息交易日為 9 月 18 日，9 月 16 日買進並持有就能參與配息，收益分配發放日為 10 月 15 日。

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時序進入第三季，受日元套利交易平倉，以及美國經濟衰退風險增加等利空因素影響，台股終止上半年的「驚驚漲」態勢，波動轉趨劇烈，一度從 24000 高點回檔近 5000 點，近期才反彈至 22000 點之上。

於此同時，投資人仍持續加碼台股 ETF，根據集保統計至 8 月底，台股 ETF 受益人數已達 954 萬人，續創新高，其中 22 檔高股息 ETF 受益人數達 677 萬人，更佔據台股 ETF 受益人數排行榜前五名。

其中，00934 自 2023 年 11 月 1 日掛牌至今（截至 8 月 30 日），受益人數從一路從掛牌時的 2 萬 9555 人攀升至 13 萬 2831 人；今年以來受益人數成長 113%，增幅在 22 檔高股息 ETF 中排名第 4，規模亦從 55 億元攀高至 327.13 億元，大增逾 5 倍。

經理人張圭慧表示，00934 追蹤臺灣優選高股息指數，每年隨台股除息淡旺季，共調整 2 次，4 月除權息旺季著重股息累積、9 月除權息淡季搶攻資本成長，兼具股息收入、資本利得增長兩大效益。本月底即將進行成分股調整，可望趕上第四季電子產品出口旺季，並率先搭上明年營運展望佳企業的成長列車。

00948B 為首檔小資價 (發行價一股 10 元) 的月配債券 ETF。根據集保數據，自今年 6 月 12 日掛牌後，規模在 14 個交易日即攻上百億元，至今 (截至 8 月 30 日) 已來到了 172.71 億元，較掛牌時翻倍成長；受益人數也從 25839 人攀升至 44482 人，增加 72%。