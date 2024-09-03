兩家人民幣千億市值巨擘宣布合併 股民直呼：「中國神船」來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-03 10:04

‌



據《每日經濟新聞》報導，這是中國近十年 A 股資本市場最大規模併購交易。消息一出，股吧瞬間沸騰，有股民直呼：「中國神船」來了！

‌



中國船舶周一表示，為進一步聚焦國家重大戰略和興裝強軍主責主業、加快船舶總裝業務高品質發展、規範同業競爭、提升上市公司經營品質，公司與中國重工正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體股東發行 A 股股票的方式，換股吸收合併中國重工。

中國船舶說，本次交易構成關聯交易，預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，本次交易不會導致公司實際控制人變更。

中國船舶指出，本次交易尚處於籌劃階段，有關事項尚存不確定性，經公司申請，公司證券自周二開盤起開始停牌，預計停牌時間不會超過 10 個交易日。

中國船舶是中國船舶集團核心軍民品主業上市公司，整合了中國船舶集團旗下大型造修船、機電設備、海洋工程等業務，具有完整船舶行業產業鏈。公司下屬有江南造船（集團）、上海外高橋造船、中船澄西船舶修造、廣船國際四家子公司。

中國重工是經國務院國有資產監督管理委員會批准，由中國船舶重工集團公司（2019 年與中國船舶工業集團聯合重組成立中國船舶集團）、鞍山鋼鐵集團公司、中國航天科技集團公司作為發起人，以發起設立方式成立的股份有限公司，2008 年 3 月 18 日在國家工商行政管理總局登記註冊。

據《財聯社》報導，業界人士認為，本次重組將解決中國船舶和中國重工的同業競爭問題，並推動中國船舶集團各成員單位的專業化和系統化發展。