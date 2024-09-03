兩家人民幣千億市值巨擘宣布合併 股民直呼：「中國神船」來了！
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-03 10:04
中國船舶行業超級「巨無霸」要來了！中國船舶行業兩大巨頭，中國船舶 (600150-CN) 和中國重工 (601989-CN) 周一（2 日）晚間同步發布公告稱，正籌劃由中國船舶吸收合併中國重工的重大資產重組。
據《每日經濟新聞》報導，這是中國近十年 A 股資本市場最大規模併購交易。消息一出，股吧瞬間沸騰，有股民直呼：「中國神船」來了！
中國船舶周一表示，為進一步聚焦國家重大戰略和興裝強軍主責主業、加快船舶總裝業務高品質發展、規範同業競爭、提升上市公司經營品質，公司與中國重工正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體股東發行 A 股股票的方式，換股吸收合併中國重工。
中國船舶說，本次交易構成關聯交易，預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，本次交易不會導致公司實際控制人變更。
中國船舶指出，本次交易尚處於籌劃階段，有關事項尚存不確定性，經公司申請，公司證券自周二開盤起開始停牌，預計停牌時間不會超過 10 個交易日。
值得注意的是，中國船舶與中國重工，都是央企巨頭中國船舶集團旗下人民幣市值超過千億元的大型船舶企業。
中國船舶是中國船舶集團核心軍民品主業上市公司，整合了中國船舶集團旗下大型造修船、機電設備、海洋工程等業務，具有完整船舶行業產業鏈。公司下屬有江南造船（集團）、上海外高橋造船、中船澄西船舶修造、廣船國際四家子公司。
中國重工是經國務院國有資產監督管理委員會批准，由中國船舶重工集團公司（2019 年與中國船舶工業集團聯合重組成立中國船舶集團）、鞍山鋼鐵集團公司、中國航天科技集團公司作為發起人，以發起設立方式成立的股份有限公司，2008 年 3 月 18 日在國家工商行政管理總局登記註冊。
據《財聯社》報導，業界人士認為，本次重組將解決中國船舶和中國重工的同業競爭問題，並推動中國船舶集團各成員單位的專業化和系統化發展。
市場人士普遍認為，此次中國船舶與中國重工重組，對中國船舶工業具有里程碑式的意義。這不僅進一步鞏固中國在全球船舶製造業的領導地位，還將為國家的興裝強軍戰略提供更為堅實的保障。
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