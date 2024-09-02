內需太弱+低價競爭 北京餐飲業獲利暴跌9成 小商家卻在「這市場」多點開花

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-02 12:44

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最新數據顯示，受內需消費持續低迷影響，今年上半年中國北京與上海等一線城市限額以上餐飲企業利潤暴跌，而這一數字還未計入小型餐館，且內卷明顯。限額標準是一年營業收入 200 萬人民幣 (約 915 萬台幣) 以上。

根據北京統計局數據，該市限額以上餐飲企業利潤年減 88.8% 至人民幣 1.8 億元，利潤率低到 0.37%，而對應的從業人員為 28.6 萬人，相當於每人每月才賺了 105 塊錢。還有一個引人注目數據是，餐飲配送及外賣送餐服務人員恐怖暴增將近 50%。

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不止北京，上海更慘，今年第二季限額以上住宿和餐飲業企業直接虧損 7.7 億人民幣，這兩個城市餐飲業的慘況也是全中國餐飲業的縮影，尤其是在一線城市，專家認為主要受到兩大因素影響。

首先，老百姓消費降級了，下館子的次數少了，都在了了來勒緊褲腰帶，非必要不消費，消費的單價、金額也少了。其次，經濟下行，經貿疲弱，企業活力下降，商務交往相應減少，各種商務宴請活動自然相應減少。

根據天眼查數據，今年上半年中國餐飲相關企業新註冊量達到 134.6 萬家，但註銷、吊銷量也達到驚人的 105.6 萬家，而去年全年吊銷、註銷的餐飲企業是 135.9 萬家，也就是說光今年上半年就逼近去年一整年。

今年以來，低價競爭縈繞著餐飲業，各大餐飲業者如接力般推出系列低價套餐，或主動降價，遍地都是售價人民幣「9 塊 9」。

不少餐飲業老闆還指出，當前和疫情期間不一樣，當時餐飲業也曾面臨現金流難題，但他們都認為是短期現象，不過當前的低利潤率已經讓他們處在「危機」邊緣，留下來繼續「卷」還是斷臂求生，是他們不得不做的一個選擇題。

不過，一些業內人士也說，一些小餐飲門市活得相對較好。相比其他店型，夫妻店的存活期限更長，在一些三四五六線城市，越是低端的品牌，越受歡迎，活得也越好。