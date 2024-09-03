紅海風波又起！美國軍方：葉門胡塞襲擊兩艘油輪

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-03 11:38

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美國軍方表示，伊朗支持的葉門叛軍胡塞，周一（2 日）在紅海襲擊兩艘油輪——懸掛沙烏地阿拉伯國旗的「Amjad 號」和懸掛巴拿馬國旗的「Blue Lagoon I 好」，並稱這次攻擊是「魯莽的恐怖主義行逕」。

據《路透》報導，胡塞周一則聲稱，發射多枚飛彈和無人機襲擊了「Blue Lagoon I 號」，但胡塞沒有提及沙國油輪。

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美國中央司令部說，胡塞用兩枚彈道飛彈和一個單向攻擊無人機系統攻擊了這兩艘油輪。

根據美軍的聲明，這兩艘油輪都載有原油，其中「Amjad 號」載有約 200 萬桶原油，「Amjad 號」最大載油量為 200 萬桶原油，而「Blue Lagoon I 號」是 100 萬桶原油。

消息人士透露，這兩艘船被擊中時距離較近，但這兩艘商船能夠繼續航行，沒有傳出重大損失或人員傷亡。

追蹤胡塞的聯合海事資訊中心表示：「『Blue Lagoon I 號』之所以成為攻擊目標，是因為其公司旗下其他船隻最近停靠以色列港口。」該中心表示：「船上所有船員都很安全，這艘船受損很小，不需要援助。」

去年 11 月，胡塞首次對這條水道發動無人機和飛彈襲擊，並聲稱行動的目的是為了聲援在以哈戰爭中遭受攻擊的巴勒斯坦人。

這場戰爭已經造成數萬人死亡，加薩大部分地區被夷為平地，並引發人道主義危機。