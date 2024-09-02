伊朗公布總統墜機事件最終調查報告 濃霧導致直升機撞山

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-02 15:00

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伊朗武裝部隊總參謀部最高專家委員會周日（1 日）公布已故總統萊希乘坐直升機墜毀事故最終調查報告，調查結果顯示，天氣因素是這起事故的起因。

委員會對墜毀直升機的技術、工程、電子和導航狀況進行專業檢查，對各部門報告進行詳細審查，結果顯示：

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一、此前直升機的維護和檢修均符合標準，沒有發現問題。

二、直升機執行此次大不里士任務符合相關規定和標準。

三、直升機沒有偏離航線，均按照預定路線行駛。

四、直升機的系統和零部件沒有發現能夠導致墜機的問題。

五、氣象部門的天氣預報符合事發當天情況。

六、客艙語音紀錄系統等未記錄直升機出現緊急狀況。

七、對遇難者遺體的法醫檢查顯示未發現可疑因素。

八、直升機零部件和系統沒有發現被破壞跡象。

九、排除直升機被瞄準或發生電子戰等情況。

據《路透》報導，根據以上跡象，該委員會認為，直升機墜毀事故的主要原因是春季天氣惡劣，突然出現濃霧，導致直升機撞山。