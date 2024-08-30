【量大強漲股整理】台股維持震盪，兩大選股主軸報你知，潛力股如何掌握?

鉅亨研報 2024-09-02 17:38

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加權指數，今日開高走低，終場下跌 33.98 點，收在 22234.11 點，成交量 2861 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 159.88 億，投信買超 50.7 億，自營商賣超 68.68 億，三大法人合計賣超 177.86 億，其中，投信連 12 買，累計 390.68 億。

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美股四大指數，道瓊上漲 0.55%，標普 500 指數上漲 1.01%，納指上漲 1.13%，費半上漲 2.58%；美國 7 月 PCE 年增率 2.5%，低於預期 2.6%，前值 2.5%，美國 7 月核心 PCE 年增率 2.6%，低於預期 2.7%，前值 2.6%，聯準會首選通膨指標表現優於預期，芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月降息 1 碼的機率為 67%，降息 2 碼的機率為 33%，市場已經預期 9 月肯定會降息，有利股市上漲；(NVDA-US) 輝達，上漲 1.51%，收在 119.37 美元，(INTC-US) 英特爾，上漲 9.49%，收在 22.04 美元；台股方面，加權指數，今日開高走低，盤中一度上漲逾 170 點，來到 22439 點，但隨即遇到賣壓走低，終場下跌 33.98 點，收在 22234.11 點，持續在季線附近量縮震盪整理，預期整理完畢後，就會繼續上攻



權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲 0.42%，收在 948 元，台積電最先進的埃米級 A16 製程「未量產先轟動」，業界傳出，不僅大客戶 (AAPL-US) 蘋果已預訂 A16 首批產能，AI 界當紅炸子雞 OpenAI 也因自研 AI 晶片長期需求，加入預訂 A16 產能，成為台積電 AI 相關訂單能見度拉長的重要推手；(2317-TW)鴻海，下跌 0.81%，收在 183 元，旗下鴻海研究院與 SEMICON Taiwan 再次攜手合作，將於 9 月 4 日在南港展覽館 1 館，共同舉辦「功率暨光電半導體論壇／NExT Forum」，匯聚半導體產業巨擘，探討未來多元應用的技術進展與市場趨勢；(2454-TW)聯發科，下跌 1.21%，收在 1225 元，全新 5G 旗艦晶片「天璣 9400」預計 10 月亮相，不僅首款 3 奈米 5G 晶片，在繪圖晶片（GPU）性能與能耗更是大躍進，價格也有望提高，是後續大咬 AI 手機商機的搶單利器，伴隨單價提高，將大幅挹注營收。

佳螢一再強調的九月分兩大主軸

1. 蘋果概念股

2. 國際半導體展的四大主流 (CoWos+CPO+FOLP + 半導體)

將會貫穿整個九月份的行情!!

領先預告的 CPO 黑馬股，(3450-TW) 聯鈞，再度噴出，續創波段新高! 來到 183.5 元大關!

公布 7 月營收 6.45 億，月增 19%，年增 44%，主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2023Q4 順利完成北美大客戶認證，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，帶動企業毛利率上升，近日應主管機關要求公布財務自結數字，被主管機關警示，7 月稅後淨利 4200 萬，年增 1150%，每股盈餘 0.29 元，計前七月合併營收為 36.35 億元，年成長 21.09%，稅後淨利 1.53 億元，每股盈餘約 1.17 元。

(3081-TW) 聯亞，上漲 8.29%，收在 189.5 元，7 月營收 1.05 億，年增 89%，全球 CSP ( 雲端服務提供商 ) data center 出貨主力依然是 400G，但是聯亞客戶已經開始進行 800G 升級，聯亞有機會成為 800G 升級商機首波受惠者。

聯亞, 聯鈞雙雙噴出! 通通領先市場，講在前面!!

(AAPL-US)蘋果概念股，iPhone 16 系列新機上市前，拉貨動能非常強勁，蘋果手機供應鏈營運向上衝；(2455-TW)全新，上漲 5.63%，收在 150 元，7 月營收 2.62 億，年增 17%，蘋果 iPhone 16 首度支援 WiFi 7 技術，相關 WiFi 7 的功率放大器（PA）需求有望大幅成長，加上資料中心短距離傳輸過去多使用銅線，目前開始多使用光纖，2023 全新短距發射端產品 400G VCSEL 已獲 (MSFT-US) 微軟認證，以獨家供應商之姿，成功打入 ChatGPT 供應鏈，預計 2024H2 將開始貢獻營收，未來也會研發 800G VCSEL，強化產業競爭力；(3105-TW)穩懋，上漲 2.55%，收在 140.5 元，三星智慧型手機 RF 零件採購將會由全球 IDM 廠轉向更多亞洲供應商，法人預期 2024Q4 將會開始向穩懋下訂單，今明兩年營收和獲利將會雙雙大幅成長。

(8076-TW)伍豐，上漲 5.81%，收在 35.5 元，伍豐 AIoT Platform 軟體服務今年上線台數增加 3,000 多台，成長幅度達 3 倍以上，隨著功能更新，以及客戶導入時程從今年 9 月開始加速，配合明年平台與電商客戶對接合作帶動下，營收占比可望從不到 10％水準呈現倍數增長，再加上伍豐持股 9.4％的 (6869-TW) 雲豹能源，目前已計畫開發 160MW 漁電型太陽能電廠，擴大綠電供應，此外，旗下子公司煒盛環科奪下台北市濱江水資源再生中心標案，工程加上擴充營運代操總金額高達 98.88 億元，預計 2029 年完工，2030 年正式營運，將會長期貢獻營收未來前景看好，有望帶動伍豐股價上攻。

(4566-TW) 時碩工業，上漲 5.02%，收在 100.5 元，7 月營收 4.32 億，月增 3%，年增 38%，時碩工業是少數擁有多元題材的潛力黑馬股，水冷散熱題材，水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證，預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠，近期又傳出水冷接頭嚴重缺貨，產品通過驗證後，有望獲得相關訂單；電動車題材，目前已成功打入全球最大電動車廠比亞迪供應鏈，汽車零組件營收已明顯成長；航太題材，隨著全球疫情陸續解封，航空產業明顯復甦，旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單，是今年最主要的成長動能；醫療題材，時碩工業鎖定中國前五大微創手術器械大廠提供吻合器產品，醫療領域將成為營運的第四隻腳，擁有 4 個熱門題材，股價上漲可期。

根據研調機構 Grand View Research 的預測，2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元，2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%，可見散熱市場商機相當龐大，(2486-TW)一詮，上漲 8.42%，收在 103 元，7 月營收 23.4 億，年增 70%，創下今年新高，目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單，高階均熱片也成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，今年第 2 季開始出貨，成長動能非常強勁，股價成長空間巨大。



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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師