第一家製藥控股掛牌上市 中化控股三大主軸提升事業體綜效

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-02 15:36

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中化控股 (3716-TW) 今 (2) 日以 42.3 元掛牌上市，成為台灣第二家製藥業控股公司。中化經營團隊表示，未來將透過三大主軸包括「策略聚焦」、「營運優化」及「數位引領」，打造多元控股平台，提升各個事業體的經營效率及可擴展性。

中化上市資本額為 1.9 億元，董事長為王謝怡禎，中化製藥轉型長王厚凱則接任執行長暨總經理。中化說明，為符合法規，中化成立後旗下第一間子公司為以研發生產為主的中化製藥，未來跟進成立的是以藥品通路為主的中化裕民，以及高齡領域的中化銀髮；關係企業與孫公司包括中化合成、台容開發、中化生醫、蘇州中化。

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中化經營團隊表示，將在既有的基礎上以「策略聚焦」、「營運優化」及「數位引領」三大主軸，一方面推進分業管理，同時整合資源。未來中化將專注於集團整體經營策略的制定與管理，同步評估有機式及非有機式的成長機會，並透過國內外產業策略的制定提升轉型的動能和效益。

中化說明，策略聚焦方面，將以控股平台為，主集中規劃策略，依市場需求推行客戶導向的醫藥健康解決方案，調整最佳產品及服務組合，實現最大化資源效益，以確保資源有序、有效投入旗下子公司與關係企業。

營運優化部分，王厚凱指出，過去 3 年已率先啟動營運升級及組織更新計畫，包括成立新部門完善組織架構、優化採購與銷售流程，未來將持續打造中化旗下子公司，以此做為未來投資與布局國際的重要基石。

至於數位引領，中化提到，數位化是企業轉型的必要發展，目前中化在「客戶體驗」、「技術升級」、「資訊安全」、「數據決策」等四大層面導入數位化系統與流程，以提升決策品質及營運效率，近兩年也在資訊系統及設備上的投資金額為過往的兩倍以上。