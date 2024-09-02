油價擴大跌幅 因美中需求減弱與OPEC+供應增加的前景

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-02 14:40

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由於預期 OPEC+ 產量將從 10 月開始增加，以及全球最大的兩個石油消費國中國和美國需求疲軟的跡象，引發了對未來消費成長的擔憂，油價在亞洲周一 (2 日) 時段擴大跌幅。

截至格林威治標準時間 0450，布蘭特原油期貨下跌 61 美分或 0.8%，至每桶 76.32 美元，而美國西德州原油下跌 52 美分或 0.7%，至每桶 73.03 美元。

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上周布蘭特原油下跌 0.3%，WTI 原油下跌 1.7%。

據《路透》引述消息來源稱， OPEC + 將從 10 月開始按計畫提高石油產量。做為開始解除最近 220 萬桶 / 日減產計畫的一部分，8 個 OPEC+ 成員國計畫在 10 月將產量增加 18 萬桶 / 日，同時將其他減產措施保留到 2025 年底。

IG 市場分析師 Tony Sycamore 認為，OPEC 在 10 月的增產計畫可能取決於價格，如果 WTI 價格更接近 80 美元而不是 70 美元，產油國可能開始繼續增產。

布蘭特和 WTI 原油均已連續兩個月下跌，原因是美國和中國的需求擔憂，超過了利比亞政府派別之間的爭端所導致的供應中斷，以及與以色列 - 加薩衝突有關的中東主要產區的緊張局勢。

據報導，雖然利比亞的出口仍處於停滯狀態，但在各派系之間的對峙導致比利時大部分油田關閉後，阿拉伯海灣石油公司已恢復產量，產量高達 12 萬桶 / 日，以滿足國內需求。

調查顯示，8 月份中國的製造業活動跌至六個月低點，引發了對中國需求增長的更多悲觀情緒。與此同時，美國能源情報署 (EIA) 上周的數據顯示，美國 6 月石油消費放緩至 2020 年疫情以來的最低季節性水準。