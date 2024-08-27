高盛、大摩看壞油價明年前景 下調均價至每桶80美元下方

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-27 14:50

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華爾街開始對明年的原油前景感到擔憂，隨著全球供應增加 (包括 OPEC + 可能增加的供應)，高盛集團和摩根士丹利均下調了價格預測。

兩家銀行目前預計，到 2025 年，全球基準布蘭特原油平均價格將低於每桶 80 美元，高盛修訂後的預測下調至 77 美元，而摩根士丹利則預期布蘭特原油期貨價格區間為 75 至 78 美元。

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當前，布蘭特原油交易價格約為每桶 81 美元，今年迄今均價約每桶 83 美元。兩家銀行都預期原油市場將過剩，使價格在未來 12 個月內呈現下降趨勢。

包括 Daan Struyven 在內的高盛分析師在報告中指出，OPEC + 扭轉自願減產的決定，可能意味著這一聯盟的目標是「戰略性地約束非 OPEC 供應」，同時警告稱，原油價格可能會低於其修訂後的預測。

油價在過去幾個月下跌，已暫時吐回今年迄今的所有漲幅，因為投資者擔心，石油最大進口國中國的需求增長放緩、OPEC + 以外的供應增加，以及 OPEC 放鬆現有產量限制的計畫。儘管這些產油國願意透過扣留石油來支撐價格，從而犧牲市場份額，但恢復產量的暫定計畫可能會改變這一立場。

摩根士丹利分析師 Martijn Rats 與 Charlotte Firkins 指出，原油市場暫時供不應求，但到 2024 年第四季可能恢復平衡，並在 2025 年變得供應過剩。