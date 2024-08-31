〈能源盤後〉需求擔憂抵消利比亞斷供支撐力 本月油價走跌

鉅亨網編譯許家華 2024-08-31 05:46

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國際油價周五 (30 日) 收低，連續第二個月下跌，係因市場對需求疲軟的擔憂抵消了利比亞因央行領導權僵局導致原油中斷帶來的支撐力。

能源商品價格

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10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.36 美元或 3.1%，收每桶 73.55 美元。根據道瓊市場數據，最近月 WTI 期貨價格本周下跌 1.7%，8 月份下跌 5.6%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.14 美元或 1.4%，收每桶 78.80 美元，本周下跌 0.3%，本月跌幅達 2.4%。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.89 美元或 2.4%，收每桶 76.93 美元，此為交易最活躍的 Brent 期貨。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 2.21 美元，本月下跌 10.9%。該期貨今日到期。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.4% ，收每加侖 2.25 美元，本月下跌 6.8%。該期貨今日到期。

10 月交割的天然氣價格下跌 0.5%，收每百萬 Btu 2.13 美元，8 月份近月期貨價格上漲 4.5%。

市場驅動力

傳統能源市場研究總監 Gary Cunningham 表示：「我們仍然對全球需求存有疑問，也對利比亞供應的關閉將產生多大影響存有疑問。目前，我們認為，今年稍晚全球需求將減弱，因為航空旅行似乎在減少，亞洲運輸對柴油的需求也下降。」

Cunningham 指出，周四油價上漲，部分支撐力來自路透社對殼牌公司計畫的報導。殼牌公司 (SHEL-US) 計劃將石油和天然氣勘探和開發人力減少 20%。

「但其非其他家也跟進，尤其是 OPEC+，否則 Brent 油價暫時上看 80 美元，而 WTI 似乎有可能處於 76 美元以下。」

利比亞東部與西部政府彼此爭奪利比亞央行控制權，導致國內油田關閉，原油流量大幅減少。

加拿大皇家銀行資本市場分析師表示，由於央行管理權僵局，利比亞已關閉東部地區 5 個出口碼頭，總產能達 80 萬桶 / 日。然而，他們指出，自 2011 年以來，利比亞的石油供應就曾有 100 萬桶 / 日的產能長期中斷，當時東部政權利用其對石油設施的控制力向的西部政府提出政治和經濟要求。

分析師稱，雖然 8 月初市場對美國經濟陷入衰退的擔憂已經消退，但中國疲弱的數據加劇了市場對這全球最大原油進口國的需求擔憂。

Nepsis 高級投資分析師兼市場策略師 Craig Golden 表示，對未來需求的預期心理令本月油價侷限在一個範圍內。(Golden 是在石油領域進行策略性投資的國家金融顧問)