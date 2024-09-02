台股7月回落股民逢低默默買 這檔ETF新兵受益人增最多
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-02 10:00
台股自 7 月 11 日歷史高點 24390.03 點回落，期間最低曾來到 19830.88 點，迄今已收復近半失土，儘管股價回檔一度令投資朋友感到心情不美麗，但仍有不少投資人趁著回檔進場撿便宜，觀察自大盤回檔以來的台股 ETF 受益人數變化，截至 8 月 30 日集保中心最新統計數據，總人數來到 940 萬 5717 人，期間增加 71 萬 7581 人，逢低布局態勢明顯。
進一步探究引起市場風潮、今年來才掛牌的月配型台股 ETF 新兵表現，包括 00939、00940、00943、00944、00946 等五位選手，有 4 檔於同期間的受益人數亦呈現增加，當中又以群益科技高息成長 (00946-TW) 增加 20139 人最受青睞；元大台灣價值高息 (00940-TW) 增加 9389 人居次。
財富管理專家表示，台股 ETF 投資熱度不減，主因台股基本面穩健，並有不少大方派息的企業，無論是長線存股族或看準台股成長行情的投資人，都能找到適合自己的產品，故短線逢回常被低接買盤大軍視為搶進布局或加碼時機。
就今年掛牌的台股 ETF 新兵來看，以月配型為多，選股策略各具特色，月配息機制也讓資金運用更靈活獲得市場青睞外，其發行價格為 10 元或 15 元，相較其他已掛牌一段時日的台股 ETF，對投資人而言入手價也相對容易一些。
群益科技高息成長 ETF 經理人洪祥益表示，近期台股短線漲高隨美股急速回檔，但企業獲利持續往上，整體而言，台股長期仍受惠 AI 趨勢與科技創新題材所帶動，台灣科技廠於其中扮演全球供應鏈要角，受惠程度高，後市表現可期。
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