全球科技產品需求強勁！南韓8月半導體出口激增39%

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-02 09:39

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南韓海關周日（1 日）公布的數據顯示，8 月出口成長 11.4%，為連續第 11 個月增長，且半導體出口的成長率更接近 39%。

據《彭博》報導，作為全球經濟「金絲雀」，南韓出口數據增長，不僅是全球經濟前景回升的預兆，也反映出全球對科技產品的強勁需求。

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據《華爾街日報》報導，在沒有調整的情況下，南韓 8 月出口增長 11.4%，進口成長 6%。貿易順差達到 38 億美元。

出口是南韓經濟成長的主要引擎，而半導體、汽車、成品油都是帶動南韓出口的關鍵產品。有關部門預估，由於全球貿易復蘇，南韓今年經濟將加速至 2% 左右。

與巴西、印尼、波蘭等新興國家一樣，南韓是今年全球貿易復甦的最大受益者之一。

南韓的出口表現，一直是阻止南韓央行調整政策的因素之一。儘管市場普遍預期美國聯準會（Fed）將於本月開始降息，但經濟學家預測，南韓央行要到下月或更晚才會調降利率，以因應消費低迷。

值得一提的是，最新出口數據顯示，8 月南韓半導體出口較上年同期驟增 38.8%。