以價換量趨勢持續陸中古屋價連跌28月 前十大房企8月銷售額暴跌逾三成

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-02 08:58

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中國房市表現持續低迷，根據中國房地產指數系統百城價格指數對全國 100 個城市新建、二手住宅銷售市場及 50 個城市租賃市場的調查數據，中國 8 月百城中古屋平均價格為每平方公尺 14549 人民幣，年減 0.71%，跌幅較 7 月減少 0.03 個百分點，連 28 個月呈月減表現，8 月年減率亦為 6.89%。

當前房東「以價換量」帶動百城二手住宅價格繼續下行，今年 8 月中國百城新屋均價每平方公尺 16461 人民幣，月增 0.11%，年增 1.76%，受部分城市優質改善專案入市帶動，百城新屋價格呈月增表現。

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今年前 8 月，中國各大房地產企業銷售額均走降，其中前十大房企銷售額平均值年減 30.8% 至 1302.2 億人民幣。此外，中國 8 月 50 城平均租金價格為每月每平方公尺 36.2 人民幣，月減率 0.2%，年減率 2.13%，主要因為隨著畢業季效應走弱，租賃需求釋放節奏減緩，重點城市住宅租金轉為小幅下跌。

保利發展以銷售額 2208 億人民幣居首，之後為中海地產的 1800 億，綠城中國 1656.3 億排第三，緊接著是萬科及華潤置地，分別是 1637.5 億及 1554 億人民幣。

中指院表示，整體來看，目前中國房市仍處深度調整階段，未來仍需政策持續呵護。隨著「金九銀十」傳統旺季來臨，短期內核心城市新屋市場活躍度或小幅回升，但前期土地大幅縮量恐限制房企供貨能力，進而拖累銷售恢復，同時居民收入預期等長期因素目前尚未有明顯改善，新屋市場整體仍承壓。