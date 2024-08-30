還債壓力大！萬科上半年淨虧損人民幣98.5億 2003年來僅見

鉅亨網編譯鍾詠翔綜合報導 2024-08-30 23:15

‌



中國建商萬科 (000002-CN) 上半年淨虧損人民幣（下同）98.5 億元（14 億美元），為 20 多年來首見，凸顯萬科償還債務面臨的壓力。

萬科在周五（30 日）晚間發布 2024 年半年度財報，營業收入為 1,427.8 億元，較一年前銳減 28.9%。歸屬於上市公司股東的淨利潤為虧損 98.5 億元，年降 199.8%。基本每股虧損 0.83 元，驟降 198.6%。

‌



值得注意的是，上月萬科發布的獲利預警是，上半年虧損金額介於 70 億～90 億元。

分業務類型看，在集團營業收入中，來自房地產開發及相關資產經營業務的營業收入為 1,234.0 億元，比率高達 86.4%；來自物業服務的營業收入為 160.0 億元，佔 11.2%。

財報顯示，上半年銷售面積為 939.5 萬平方公尺，年降 27.6%，銷售金額為 1,273.3 億元，下降 37.6%。

萬科表示，截至財報公布日，本年已完成 73 億元境內公開債券和折合人民幣約 104 億元的境外公開債券償付，今年尚有 9 月到期的 20 億元境內公開債券待兌付。

《彭博》指出，中國長達數年的房地產危機，給這家備受關注的建商帶來損失，此時政府採取的支持措施，仍無法大幅重振購屋者的需求。這家國家支持的建商，一直在籌措資金，尋求出售資產，以平息投資人對流動性壓力的擔憂。