ASML對華業務將面臨更多限制？荷蘭首相最新表態來了

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-08-31 15:17

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美國施壓荷蘭半導體設備製造商 ASML 停止在華設備維護的消息傳出後，荷蘭首相史庫夫 （Dick Schoof） 周五（30 日）表示，荷蘭政府在決定進一步收緊對華出口規定時，會考慮 ASML 的經濟利益。

中國是 ASML 全球第三大市場，前兩大是台灣和南韓，中企佔 ASML 積壓訂單的比率約 20%。中方此前明確表示，敦促荷方以實際行動維護中荷兩國和雙方企業的共同利益。

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據《路透》報導，史庫夫在回答有關可能進一步限制 ASML 對華出口的問題時表示：「我們正在談判，良好的談判，我方也非常關注 ASML 的經濟利益，需要權衡這些利益與其他風險，經濟利益很重要。」

他說：「對荷蘭來說，ASML 極其重要，在任何情況下都不應受到影響，因為這會影響 ASML 的全球地位。」

《彭博》周四披露，荷蘭政府計劃限制 ASML 為中國客戶提供維修和維護半導體設備的服務，部分設備最快明年就無法運作。

《彭博》指出，荷蘭當局在美國施壓下做出這個決定。一名美國高階官員說，如果盟國不願配合，美方可能對盟國實施某些片面措施，包括外國直接產品規定（FDPR）。依據 FDPR，即使外國產品只採用極少美國技術，美國官員仍可控制產品流向。

據《環球時報》報導，中關村信息消費聯盟理事長項立剛周五說，美國步步緊逼，荷蘭採取更多有針對性的措施，限制中國發展半導體產業，此舉可能會給中國高科技產業帶來新挑戰，但這種做法也會激發中國企業和科研機構攻關核心技術的決心。