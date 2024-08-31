〈熱門股〉東台打入ASML供應鏈 周漲逾4成創13年新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-31 10:30

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2024 機器人與自動化工業大展閉幕，相關概念股掀起話題，其中，工具機大廠東台 (4526-TW) 傳出攜手 ASML 在 3D 列印技術合作，激勵股價連日走高，單周漲幅高達 43.61%，不過，有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，遭證交所列警示股。

東台近期獲得多頭青睞，量價齊揚，30 日股價一度衝上 40.8 元，終場收在 39.35 元，創 13 年以來新高，呈現連續 6 個交易日上漲，累計漲幅達 43.88%。

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東台公布 7 月自結，合併營收 4.35 億元，年減 22.53%；稅前虧損 0.52 億元，稅後虧損 0.417 億元，每股虧損 0.16 元。累計前 7 月每股虧損 1.13 元。東台轉投資榮田精機 (7709-TW) 今年初登錄興櫃後，不再計入東台合併營收。

東台表示，因應 AI 市場快速增長，帶動半導體設備需求，近期積極拓展半導體市場版圖，目前與歐洲半導體設備指標企業已建立合作夥伴關係，共同推動技術創新和市場應用，本月完成相關產品驗證，並開始生產出貨。

市場傳出，該歐洲半導體設備大廠為 ASML，東台低調透露，是在 3D 列印技術上合作，但細節不便透露。