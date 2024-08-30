群創調整大陸投資架構 配合車用事業投資佈局規劃

面板廠群創 ( 3481-TW ) 公告調整大陸投資架構，寧波群志光電擬將持有之 100% 群豐駿科技 (寧波) 股權，轉讓予群創持股 85.91% 的子公司 CarUX TECHNOLOGY PTE. LTD.，配合車用事業佈局。

群創表示，群豐駿科技 (寧波) 主要為 LCD 後段模組及其零組件之製造與銷售，此次投資架構調整，主要是配合公司車用事業投資佈局規劃，明確劃分管理範圍，提升資源調度效益。

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根據群創財報，群豐駿科技 (寧波) 上半年稅後純益 7335 萬元、去年純益則為 5817 萬元，此次交易，CarUX 以 3768 萬美元(約 新台幣 12 億元)，向寧波群志光電取得群豐駿科技(寧波)100% 股權。

CarUX 布局智慧車用多年，具備 Tier1 車廠一級供應鏈的前瞻研發技術與量產能力，以高度整合、高可靠性、高穩定性等多項創新解決方案，躍升全球汽車品牌大廠供應鏈。