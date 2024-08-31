中信金法說、新新併台新金可能調整換股比例、中鋼新任董座出爐 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-31 09:10

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中信金周三 (28 日) 召開法說會，針對新光金併購一案指出，有信心極大化合併綜效；台新金於周二 (27 日) 召開法說會，總經理林維俊透露，未來不排除調整換股比例；中鋼新任董事長將由執行副總黃建智出任，以下為本周大事回顧：

〈中信金法說〉總座：有信心極大化合併新光金綜效 股利發放審慎樂觀

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另外，聯準會 9 月啟動降息已成市場共識，對此，高麗雪持正面看法，客戶借款意願提高、銀行資金成本降低，下半年淨利息收入 (NII) 可望優於上半年；房貸業務方面，高麗雪認為，受到央行總量管制影響不大，每月固定還款有空出來的餘額，距離銀行法 72-2 條限額仍有千億的水位。

〈台新金法說〉新新併不排除調整換股比例

台新金 (2887-TW) 周二 (27 日) 舉行第二季法人說明會，新新併仍是市場關注焦點，對於中信金發起公開收購新光金，台新金如何因應？總經理林維俊透露，未來有可能會調整換股比例，並認為若依照 2 年前送審的標準，金管會應會支持新新合意併購，以穩定金融市場及公共利益為考量。

中鋼新任董座 由執行副總黃建智接任

〈富邦金法說〉總座：拿 500 億現金併日盛是靠實力 新光金案越來越複雜

富邦金 (2881-TW)2022 年以非合意方式併購日盛金，寫下金金併里程碑，近來新光金併購案引起市場熱議，富邦金周四 (29 日) 召開法說會，總經理韓蔚廷說，「合意比不合意要好」，當初拿出 500 億元現金併日盛是靠實力的，若以業務成長考量，富邦仍會評估併購，不評論近期個案，但發展確實越來越複雜，「沒到終點線前，誰領先誰落後都不算數」。

〈威盛股臨會〉通過發行 GDR 上限 7.5 萬張 發展自家 16 奈米 CPU

IC 設計業者威盛 (2388-TW) 周四 (29 日) 召開股臨會，順利通過現增發行海外存託憑證 (GDR) 案，預期籌得資金將用於發展自家 16 奈米 CPU，搶攻 PC 商機。

此外，公司也表示，5 奈米 ASIC 專案已經完成設計定案 (Tape out)，應用為影像晶片，預期隨著下半年進入認列旺季，下半年營收與獲利都將優於上半年。

保瑞以保瑞生技 1 股換 1 股取得泰福 30.5% 股權 成單一最大股東