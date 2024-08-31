〈熱門股〉多題材刺激換機潮 顯卡族群行情發燙

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-31 12:00

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承啟近年發展高階顯卡市場， NVIDIA 預計在 2024 年下半年推出 RTX 50 系列新顯卡，可望從中獲益；另外承啟也布局工作站及 AI 伺服器等大型主機板及電源設計，在軟硬體皆搶進 AI 市場。

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映泰近年已逐步退出挖礦市場，轉搶入邊緣運算的 AI IPC，以智慧零售、智慧工廠、智慧醫療作未來主力，預期相關產品占比明年將達 10-15%，

微星積極進軍 AI PC 市場，推出符合微軟定義的 AI PC 產品，在 2024 年推出多款搭載最新處理器的 AI 和遊戲筆記型電腦，預計下半年消費電子產品的銷售旺季將推動業績增長。