〈熱門股〉多題材刺激換機潮 顯卡族群行情發燙
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-31 12:00
電玩《黑神話：悟空》推動電腦硬體高需求，加上 AI PC 將於下半年逐步推出，引發市場對於換機潮的討論；顯卡廠承啟 (2425-TW) 周漲幅 45.3%，其餘包括映泰 (2399-TW)、微星 (2377-TW) 同樣受市場青睞，股價紛紛表態。
承啟近年發展高階顯卡市場， NVIDIA 預計在 2024 年下半年推出 RTX 50 系列新顯卡，可望從中獲益；另外承啟也布局工作站及 AI 伺服器等大型主機板及電源設計，在軟硬體皆搶進 AI 市場。
映泰近年已逐步退出挖礦市場，轉搶入邊緣運算的 AI IPC，以智慧零售、智慧工廠、智慧醫療作未來主力，預期相關產品占比明年將達 10-15%，
微星積極進軍 AI PC 市場，推出符合微軟定義的 AI PC 產品，在 2024 年推出多款搭載最新處理器的 AI 和遊戲筆記型電腦，預計下半年消費電子產品的銷售旺季將推動業績增長。
承啟 30 日收盤價 43.1 元，周漲幅 45.3%，創近五個月高點；映泰收盤價 24.85 元，周漲幅 14.2%，同樣來到近五個月高點：微星收盤價 183.5 元，周漲幅約 5%，回到前一波股價盤整平台。
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