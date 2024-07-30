群創Q2轉盈毛利率衝上1成 EPS 0.12元 上半年每股虧0.33元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-30 16:58
面板大廠群創 (3481-TW) 今 (30) 日公告第二季財報，在毛利率提升到 1 成、本業獲利下，稅後純益 11.3 億元、每股純益 0.12 元，較上季及去年同期轉盈，上半年每股虧損 0.33 元。
群創第二季營收 568.6 億元，季增 12.6%、年增 3.2%；毛利率 10%，季增 5.8 個百分點、年增 9.4 個百分點，營業利益 3.64 億元，較前季、去年同期轉盈，營益率 0.6%，EBITDA 利益率為 14.4%。
累計群創上半年營收 1073.52 億元，年增 6.6%，毛利率 7.3%、營業淨損 28.06 億元，稅後淨損 29.73 億元。
群創說明，第二季受惠國際運動賽事促使品牌廠提前拉貨、帶動面板價格上漲，整體出貨面積 671 萬平方公尺，季增 11.5%，液晶面板售價為每平方公尺 259 美元；第二季顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比為 78% 以及 22%。
第二季營收以產品應用別區分，電視 40%、車用產品 22%、可攜式電腦 21%、手機及商用產品 12%、桌上型螢幕 5%；以產品尺寸別區分，10 吋以下為 13%、10 到 20 吋為 33%、20 到 30 吋為 14%、30 到 40 吋為 7%、40 吋以上為 33%。
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