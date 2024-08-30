〈第一金法說〉房市明年將明顯量減 對申貸案採預評、預審擇優承作

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-30 21:16

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第一金控 (2892-TW) 今（30）日召開 113 年第二季法說會，展望下半年房市，第一銀行表示應會「量穩價平緩」，交易量要到明年才會有明顯下滑。針對央行要求銀行提出自主管控，一銀本身就有管控，目前仍有受理房貸，更要求各分行先預評，針對銷售型或非 A 級物件會預審，餘屋量高的地區特別審慎，大方向是「擇優承作」。

今年房貸量約成長 12% 左右，受到《銀行法》第 72 條之 2 規範和資本適足率，一銀占比約在 27.7 到 27.8% 之間，一銀指出，目前已有控制撥貸量，雖然撥貸速度放慢，但仍有持續受理。

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一銀強調，另針對非 A 級不動產的土建融或者房屋物件，都需要分行先經過預審，通過再送總行來核准。此外，針對餘屋量較高的地區，會實地去勘查周邊的建案的行情及發展前景，再適度調整土建融的成數，再「擇優承做」，故在放貸的總量上會有管控。針對建設公司，比較偏向承做該公司本身自己的土建融，對於非該建設公司土建融的整批房貸，較難放行。

下半年的房貸成長動能，一銀說明，新青安方案是去年 8 月開始，今年下半年會因為基期較高的關係，成長動能稍弱。展望下半年房市應會呈現「量穩價平緩」，由於現在大多都在交屋了，加上很多行庫都達警戒水位，移轉棟數將會趨減。

因目前許多新購屋的申貸戶向銀行送件已出現「塞車」現象，銀行承作房貸量是否要到明年 Q1 才較為紓解？一銀表示，下半年的房貸量，扣掉攤還後，平均每個月的金額還會呈現緩步成長，估計這一波政策下來，真正明顯的下滑，應該是明年。