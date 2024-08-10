〈熱門股〉京元電資本支出大增57% 逆勢周漲9%
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-10 10:10
IC 測試大廠京元電 (2449-TW) 本周公布上半年財報，並宣布提高今年資本支出，達新台幣 138.28 億元，較原先規劃 87.79 億元、大增 57%，可望進一步滿足 AI 晶片測試需求﹐也激勵買盤卡位，推升股價周漲 9.66%，逆勢抗跌。
京元電去年原規劃今年資本支出 53.14 億元，今年 4 月底再提升至 87.79 億元，本周已是二度調升資本支出金額，達 138.28 億元，創下台灣廠區歷年資本支出最高金額。
業界看好，京元電長期與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 及輝達 (NVDA-US) 配合，近期就因中華廠擴充空間有限，將新建的銅鑼三廠多數面積用於測試輝達晶片，以滿足客戶強勁需求。
京元電本周受台股重挫影響，一度跌至 89.1 元，但在低接買盤大量進場下逐步上升，周五更在公布資本支出後亮燈漲停，逆勢周漲 9.66%，站回 113.5 元，收復所有均線。
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