【量大強漲股整理】台股維持季線附近震盪，潛力股何處尋?
鉅亨研報 2024-08-30 17:35
加權指數，今日開高走高，終場上漲 66.24 點，收在 22268.09 點，成交量 4008 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 47.39 億，投信買超 38.33 億，自營商買超 11.69 億，三大法人合計買超 2.63 億，其中，投信連 11 買，累計 339.98 億。
美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.59%，標普 500 指數下跌 0.01%，納指下跌 0.23%，費半下跌 0.6%，美國第二季 GDP 季增年率修正值報 3.0%，優於預期 2.8%，前值 2.8%，美國上週初領失業金人數報 23.1 萬，優於預期 23.2 萬，前值 23.3 萬，經濟和就業數據雙雙走強，大幅緩解市場對美國經濟衰退的擔憂；(AAPL-US)蘋果，上漲 1.46%，收在 229.79 美元，OpenAI 啟動新一輪融資，估值將超過 1,000 億美元，蘋果傳出正洽談加入本輪融資，藉此鞏固與 OpenAI 的合作夥伴關係；(NVDA-US)輝達，下跌 6.38%，收在 117.59 美元，儘管財報和財測均優於華爾街預期，但投資人原本的期待明顯更高，導致股價回檔整理；台股方面，加權指數，終場上漲 66.24 點，收在 22268.09 點，持續在季線附近震盪整理，靜待今晚即將公布的美國 7 月份個人消費支出 (PCE) 物價指數，公布內容將會影響美國聯準會的降息意願和幅度，進而影響加權指數的未來走勢。
MSCI 季度調整今（30）日盤後生效，此次台股在三大權值股中兩降一持平，MSCI 全球標準指數台灣成分股剔除 (6505-TW) 台塑化，另 MSCI 全球小型指數新增 14 檔、剔除 1 檔，提醒投資人要留意巨額的被動式 ETF 基金調整，可能造成尾盤爆量波動，MSCI 全球小型指數台灣成分股新增：(3013-TW)晟銘電、(3450-TW)聯鈞、(3675-TW)德微科技、(2476-TW)鉅祥、(2545-TW)皇翔、(2543-TW)皇昌、(6197-TW)佳必琪、(6535-TW)順藥、(8028-TW)昇陽半導體、(3228-TW)金麗科、(2359-TW)所羅門、(1522-TW)堤維西、(3491-TW)昇達科、(5213-TW)亞昕，另剔除 (5903-TW) 全家。
權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.11%，收在 944 元，歐洲在全世界的半導體占比只有 10%，但希望在 2030 年提升至 20%，因此相當重視台積電，此次德國預計補貼台積電晶圓廠合資案 50 億歐元，已獲歐洲聯盟（EU）批准，未來有望在歐洲繼續建設廠房；(2317-TW) 鴻海，收平盤 184.5 元，Blackwell 新平台出貨進度備受市場矚目，(NVDA-US) 輝達在財報會議上證實有設計瑕疵，但預期第 4 季開始出貨，並將貢獻數十億美元營收。呼應鴻海先前釋出將於年底前小量出貨 GB200 伺服器的看法，市場預期，明年「史上最強 AI 晶片」伺服器將如期放量；(2454-TW) 聯發科，下跌 0.8%，收在 1240 元，今年全球手機市場復甦，尤其中國大陸品牌將推出更多旗艦機種，聯發科天璣 9400 就是旗艦手機的晶片首選，目前將訂在 10 月份問世，包括 vivo 等手機品牌，都將採用天璣 9400 晶片。
美國聯準會有望進入降息循環，讓市場資金持續從大型科技股轉移到對利率敏感的營建族群，加上卓榮泰重申「沒有限貸令」 政府會顧及民眾權益不受影響
，營建族群今日全面上漲，(1446-TW) 宏和，上漲 6.49%，收在 50.9 元，7 月營收 5.84 億，月增 91%，年增 6290%，新北板橋市中心君麟建案，將從今年開始進入認列高峰期，若能全數售出，估計可貢獻淨利 45 億元左右，換算 EPS 高達 30 以上，有望吸引資金買進，推升股票上漲，(2524-TW) 京城，上漲 7.33%，收在 124.5 元，7 月營收 3.33 億元，年增 564%，台積電和多家科技大廠紛紛選定南部擴廠，不僅改變 南部產業結構，更會帶動就業人口南移，導致南部房市需求明顯成長，2024H2 京城將進入業績高峰期，再加上總計 2 次土地處分利益總計高達 10.99 億元，營收和獲利有望雙雙成長，帶動股價繼續上攻
(6290-TW)良維，上漲 3.44%，收在 87.2 元，7 月合併營收 6.67 億，月增 2%，年增 4%，受惠資料中心電力需求越來越高，每月出貨給大客戶 (AMZN-US) 亞馬遜的大電流線持續增加，預計年底將高達 2 萬條，近期又獲得 (MSFT-US) 微軟認證，成為支撐 AI 伺服器業務的第 2 隻腳，成長動能可期。
(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；功率半導體暨雷射封裝廠 (3450-TW) 聯鈞，上漲 0.87%，收在 173.5 元，再創波段新高，7 月營收 6.45 億，月增 19%，年增 44%，主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，也已具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程，近期被納入 MSCI 全球小型指數及法人看好今年營運可望轉虧為盈的帶動下，股價有望繼續上漲；(6451-TW)訊芯 - KY，上漲 2.92%，收在 247 元，7 月營收 62.69 億，年增 1.3%，布局 CPO 矽光子先進封裝，已掌握 (AVGO-US) 博通等網通晶片大廠訂單，400G 的矽光子模組產品可望先行量產，也積極跟客戶開發 CPO 光電共同封裝模組產品。法人推估，2025 年該技術將進入爆發期，有望為公司中長期營運增添動能，(3081-TW)聯亞，亮燈漲停，收在 175 元，全球 CSP ( 雲端服務提供商 ) data center 出貨主力依然是 400G，但是聯亞客戶已經開始進行 800G 升級，聯亞有機會成為 800G 升級商機首波受惠者。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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