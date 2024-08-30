【量大強漲股整理】台股維持季線附近震盪，潛力股何處尋?

鉅亨研報 2024-08-30 17:35

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加權指數，今日開高走高，終場上漲 66.24 點，收在 22268.09 點，成交量 4008 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 47.39 億，投信買超 38.33 億，自營商買超 11.69 億，三大法人合計買超 2.63 億，其中，投信連 11 買，累計 339.98 億。

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美國聯準會有望進入降息循環，讓市場資金持續從大型科技股轉移到對利率敏感的營建族群，加上卓榮泰重申「沒有限貸令」 政府會顧及民眾權益不受影響

，營建族群今日全面上漲，(1446-TW) 宏和，上漲 6.49%，收在 50.9 元，7 月營收 5.84 億，月增 91%，年增 6290%，新北板橋市中心君麟建案，將從今年開始進入認列高峰期，若能全數售出，估計可貢獻淨利 45 億元左右，換算 EPS 高達 30 以上，有望吸引資金買進，推升股票上漲，(2524-TW) 京城，上漲 7.33%，收在 124.5 元，7 月營收 3.33 億元，年增 564%，台積電和多家科技大廠紛紛選定南部擴廠，不僅改變 南部產業結構，更會帶動就業人口南移，導致南部房市需求明顯成長，2024H2 京城將進入業績高峰期，再加上總計 2 次土地處分利益總計高達 10.99 億元，營收和獲利有望雙雙成長，帶動股價繼續上攻

(6290-TW)良維，上漲 3.44%，收在 87.2 元，7 月合併營收 6.67 億，月增 2%，年增 4%，受惠資料中心電力需求越來越高，每月出貨給大客戶 (AMZN-US) 亞馬遜的大電流線持續增加，預計年底將高達 2 萬條，近期又獲得 (MSFT-US) 微軟認證，成為支撐 AI 伺服器業務的第 2 隻腳，成長動能可期。

(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；功率半導體暨雷射封裝廠 (3450-TW) 聯鈞，上漲 0.87%，收在 173.5 元，再創波段新高，7 月營收 6.45 億，月增 19%，年增 44%，主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，也已具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程，近期被納入 MSCI 全球小型指數及法人看好今年營運可望轉虧為盈的帶動下，股價有望繼續上漲；(6451-TW)訊芯 - KY，上漲 2.92%，收在 247 元，7 月營收 62.69 億，年增 1.3%，布局 CPO 矽光子先進封裝，已掌握 (AVGO-US) 博通等網通晶片大廠訂單，400G 的矽光子模組產品可望先行量產，也積極跟客戶開發 CPO 光電共同封裝模組產品。法人推估，2025 年該技術將進入爆發期，有望為公司中長期營運增添動能，(3081-TW)聯亞，亮燈漲停，收在 175 元，全球 CSP ( 雲端服務提供商 ) data center 出貨主力依然是 400G，但是聯亞客戶已經開始進行 800G 升級，聯亞有機會成為 800G 升級商機首波受惠者。

CPO 黑馬股【3450 聯鈞】

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師