8月境外基金股債雙跌0.78% 迎接9月降息法人建議逢低加碼4大類

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-01 10:50

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8 月境外基金績效出爐，截至 28 日，總計 8 月以來金管會核備的 968 檔境外基金 (股、債均含) 平均下跌 0.78%，其中，股票型、債券型境外基金平均各跌 0.83%、 0.63% (截至 8/28)。聯準會 9 月將啟動降息，法人建議採取分批加碼或大額定期定額策略，股票型基金首選創新商機 (AI 科技和生技)、淨零轉型 (公用事業和氣候變遷)、亞洲改革 (印度和日本)，積極者可搭配黃金產業型基金操作。

8 月初市場在經濟放緩擔憂重燃下走跌，但隨市場樂觀看待聯準會降息，信心逐漸修復，惟本週輝達業績再添市場變數，整個 8 月股債波動加劇，富蘭克林證券投顧表示，目前正處美國經濟放緩但仍保有韌性、聯準會將轉為降息的關鍵時 刻，短線有望呈現股債齊揚，建議以靈活調整配置的美國平衡型基金及精選收益複合債券型基金為核心，搭配美國非投資等級債券型基金，卡位降息前的收益和未來資本利得空間。

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富蘭克林證券投顧表示，現階段來看，美國經濟實現「軟著陸」的可能性仍高，主席鮑爾更已表態支持 9 月降息，將有助支撐美國經濟並有利於美股中長期表現。在題材上，輝達上季財報再次 輕鬆打敗預期，執行長黃仁勳仍強調全 球正全力從傳統資料中心轉換成以加速運算和 AI 為主軸的現代化運算中心，愈來愈多領域開始運用 AI，新一輪工業革命可望延續新一波市場榮景，通 訊服務、科技兩類股有望成為最大受惠者，短線出現修正反而提供逢低進場或定期定額介入 機會。

若投資人對科技股存有疑慮，也可選擇布局先前表現落後、評價相對較低的類股，並藉由多元化投資來參與美股中長期行情與降低波動度。

富蘭克林坦伯頓研究院資深市場策略師克里斯 · 加利波 (Chris Galipeau) 表示，自 1972 年以 來共有 7 個與經濟衰退相關的降息週期、5 個與經濟擴張相關的降息週期。當首次降息與經 濟擴張同時發生時，投資人通常會變得更加樂觀，在接下來的 3 個月、6 個月、12 個月裡， 史坦普 500 指數平均分別上漲 6.79%、9.79%、16.66%。而考量目前經濟情勢，將 2024 年的降息歸類為擴張性降息，預期牛市 將會延續，降息後增加股票部位可能很有吸引力。