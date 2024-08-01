亞洲科技股迎反彈 這檔基金更有機會創造超額報酬

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 09:21

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美國科技股在 AI 浪潮襲捲下，漲到不便宜的位置，下一波投資機會在哪裡？專家表示，由於聯準會將啟動降息循環，加上亞洲扮演 AI 重要的供應鏈角色，預估隨 AI 應用更加多元且廣泛下，亞洲科技股有機會迎新一波上漲動能。

WHY 亞洲科技？ 五大理由告訴你

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一、AI 生態系逐漸擴大。亞洲科技廠擁有全球訂單，更可自給自足發展，享受出口獲利能力。

二、亞洲科技廠不論是貢獻占比或是成長性，皆高於美國與其他全球國家；美國科技股交易價已高漲，亞洲科技基期較低，未來成長動能也較強。

三、亞洲企業多以接訂單運營，不論是材料、半導體、零組件、硬體，或是互聯網科技，對未來季度的營收與獲利皆擁有更清晰的能見度；可見的獲利能力，各族群環環相扣下，對投資人而言都是商機。

四、亞洲獨角獸公司占全球四分之一。全球獨角獸公司超過 1200 家，總市值超過 3.8 兆美元，其中亞洲地區就占 296 家，市值將近 1 兆美元。

五、擁有龐大的人口與工程師紅利。人口紅利支撐亞洲地區許多黏著度高的社交與電商平台蓬勃發展，創造屬於亞洲的電子商務金雞母。印度與中國長期都是各家科技公司豐富的人才庫，所得年薪卻低於其他國家，從獲利角度來看，工程師越多、人力成本越低，對企業越有利。

資本家策略 提高超額報酬的機會

亞洲科技的成長性受市場關注與期待。瀚亞投信預計於 9 月 23 日起募集的新產品 - 瀚亞亞洲科技資本家股票基金，不但可提供參與亞洲科技股的成長力，更提供投資人可參與亞洲科技股在初級市場募資的機會。

瀚亞投信表示，瞄準初級市場的新股上市、配股集資、現金增資等三支箭，在亞洲初級市場上尋找優質的機會，可望在既有的亞洲科技績效上，拉高整體報酬。

取得初級市場的案源容易嗎？瀚亞投資母公司的保誠人壽是亞洲資本市場指標性參與者，此優勢將協助基金研究團隊可拿到更多新股上市的機會；而瀚亞投資長期以來皆參與亞洲許多新股上市與配股集資等案源，與主要投資銀行維持良好關係。這些都能讓研究團隊可獲得充足且優質新股上市的機會。

9 月 23 日起募集 提供多元級別 / 幣別

瀚亞投信表示，瀚亞亞洲科技資本家股票基金有別於市場上科技股基金過度集中於美股，不但可提供投資人參與亞洲科技的魅力，更有機會參與新股上市所帶來的爆發力。

瀚亞亞洲科技資本家股票基金提供豐富幣別，並有Ａ累積及ＳＡ累積後收級別，讓投資人有多元的參與機會，將於 9 月 23 日起至 9 月 27 日期間展開募集，保管銀行為永豐銀行，有興趣的投資人，可洽詢銷售機構。

表：投資亞洲科技的五大理由