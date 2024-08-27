避險基金押注黃金看漲 持倉觸及4年高位

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-27 15:40

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根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 最新數據，避險基金開始意識到持有部分黃金和白銀的價值，基金經理人增加了看漲押注。

CFTC 截至 8 月 20 日當周的報告顯示，基金經理人將 Comex 黃金期貨的投機多頭部位減少了 18298 張至 222142 張。同時，空頭部位增加 2908 張至 28837 張。

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黃金的凈持倉量目前為 193305 張合約。看漲的投機部位已升至 2020 年 3 月初以來最高，當時由於全球經濟正經歷新冠疫情的早期影響，聯準會在緊急降息 50 個基點。

Comex 白銀期貨的資金管理投機性總多頭部位增加了 3712 張合約，至 39517 張。同時，空頭部位減少 2793 張至 9678 張合約。白銀淨多頭目前為 29839 張合約，創一個月新高。

儘管金價屢創新高，白銀來到六周高位，但分析師表示，貴金屬市場看起來並未超買，市場上幾乎沒有投機泡沫。儘管投機性部位已達到 4 年高位，但一些分析師指出，這是一個相當緩慢的過程。

MarketVector Indexes 指數產品管理全球主管 Joy Yang 近日表示，隨著金價連續創下歷史新高，黃金一直在建立堅實的基礎。

MKS PAMP 研究與金屬策略主管 Nicky Shiels 指出，上周的資金流入規模約為 2019 年降息周期前的四分之一。不過，她也說，目前的部位已經高於上一個周期。

Shiels 表示，即使投機性部位增加，黃金仍有上漲空間。

她在周五的中表示:「絕不是所有投資者都在開足馬力，現在確認的『鮑爾軸心』政策，如果美元進一步走軟，應該會導致資金流入加速進入。」

道明證券 (TD Securities) 大宗商品分析師表示，隨著 CTA 趨勢的追隨者枯竭，這些資金流動主要反映了自由裁量權基金經理在即將到來的削減周期、地緣政治、赤字、低利率和美元貶值的推動下，將凈多頭增加到極端水準。

Eric Stand 認為，黃金市場還沒有看到其全部潛力。