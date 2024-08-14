彰銀首家推容膝式ATM帶動友善金融 目標明年共裝設11台

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-14 17:29

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金管會主委彭金隆、財政部部長莊翠雲及衛福部社會暨家庭署組長尤詒君等跨部會首長，今 (14) 日前往彰銀（2801-TW）南港分行視察，由彰銀董事長凌忠嫄陪同。該分行自 112 年設置全台首家「具容膝空間之無障礙 ATM」頗受好評，將在年底前再增設 3 台，並於明年增設 5 台，目標為共 11 家分行裝設，引起國內多家銀行紛紛跟進向 NCR 訂貨，已造成市場缺貨。

彭金隆表示，一早參觀從永豐銀行到彰化銀行的無障礙設施，這兩家針對各種障別提供周到又非常貼心的服務，金管會也期待所有的金融機構都能夠朝公平待客努力，並對不同的客戶都提供一個完善的服務，並勉勵他們，在這個改善的過程「沒有最好，只有更好」，持續的精進對各個客層的服務加強品質，達到友善金融的目標。

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彰銀表示，112 年即領先同業成為全台首家設置「具容膝空間之無障礙 ATM」的金融機構，因引進時逢疫情及船期耽誤等因素，造價成本墊高為一般 ATM 的 1.5 倍，但當時是「物以稀為貴」，相信隨著普及度提高，單價會隨之調整。該款 ATM 不僅符合內政部之自動化服務操作標準及美國 ADA 無障礙設計標準，還考量了輪椅使用者的需求，提供容膝空間，並為強化個人隱私，操作螢幕設計為具防窺功能及提供鍵盤輸入時的防窺遮罩，讓輪椅使用者能安心舒適的使用 ATM 服務。

彰銀表示，目前已在南港分行、北門分行及古亭分行設置具容膝空間之無障礙 ATM，未來將持續增加設置地點，服務更多客戶，在今年底前再增設 3 台，並於明年增設 5 台，目標為 11 台。另外自 8 月起，現有的視障語音 ATM 也新增語音存款功能，讓視障人士在銀行非營業時間也可輕鬆完成存款交易。這台 ATM 因為設計更彌補其他同類產品之不足，能同時滿足多種障別的需求，也引起渣打、匯豐、台中、高雄、華泰及陽信等銀行同業前來觀摩，並紛紛向 NCR 訂貨，也造成市面大缺貨。

彰銀表示，不僅在硬體設施上，也在服務內容上展現對弱勢群體的關懷。今年推出的全台首張、亦為全球首張與醫療單位攜手發行的萬事達卡 Touch Card 視障專屬信用卡就是其中一項創新措施。卡片設計視障友善，透過物理凹槽使視障者易於辨識卡片，並具備特殊晶片設計，將有效防堵晶片盜撬遭到冒用的可能性，專門提供視障者申辦。透過手機報讀功能，讓視障朋友隨時掌握交易狀態，進一步提升使用安全感。