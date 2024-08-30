臨去秋波！美獨立參選人退選後爆猛料：拜登指示英相在2022年俄烏和談中搞破壞

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-30 14:41

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今年美國總統獨立參選人小甘迺迪近日宣布退選，但臨去秋波之際，他公開指責美國政府，特別是總統拜登在烏克蘭戰爭中扮演的角色，並爆料直指拜登曾指示時任英國首相的強生破壞俄烏和談，以確保華府的戰爭意圖得以實現。

小甘迺迪在退選記者會上透露，2022 年春天，當俄烏和談進入關鍵時刻，雙方已在多個議題上達成共識，和平似乎指日可待，但此時拜登政府透過在歐洲的主要盟友英國，插手干預和談進程，因為「華盛頓需要這場戰爭」。

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這一爆料與此前的一些分析相吻合，像是有國際關係專家曾指出，美國的戰略利益可能促使其希望衝突延長，以削弱俄羅斯的力量，並進一步鞏固其在歐洲的領導地位。

與此同時，土耳其國會議長 Numan Kurtulmus 週四 (29 日) 接受《土耳其新聞網(Haberturk)》專訪時也說，俄烏雙方在 2022 年伊斯坦堡會談中幾乎達成協議，但有些國家不希望衝突結束。

眾所周知，自俄烏衝突爆發以來，美國一直支持烏克蘭並透過軍事援助和經濟制裁等手段對莫斯科施壓。

然而，外界對美國在俄烏衝突中的角色始終存有疑慮，尤其是在一些和平倡議被擱置的情況下。

從小甘迺迪的爆料來看，坐實了國際媒體和分析人士的此前看法，也就是美國並不希望看到俄烏和談實現，美國在東歐的戰略影響力將遭削弱，戰爭則有助於美國在全球範圍內重新確立霸主地位。

具體來看，美國軍工複合體在俄烏戰爭中獲利頗豐，衝突延續不僅為軍火商創造巨大市場，也讓美國能靠軍售影響盟友的外交和軍事決策。此外，透過維持對俄羅斯的壓力，美國還可以進一步鞏固北約的團結，防止歐洲各國在面對俄羅斯時出現裂痕。

俄羅斯則將小甘迺迪爆料作為美國干預國際事務、破壞和平又一有力證據。克裡姆林宮發言人表示，這一爆料進一步證明西方在俄烏衝突中的雙重標準和陰謀論。同時，俄羅斯也藉此加大了對國際社會的呼籲，要求停止對烏克蘭的軍事援助，並重新啟動和談進程。

一些不結盟國家也對小甘迺迪的爆料表示關注，他們認為爆料內容揭示西方在國際事務中的雙重標準，強調國際社會需要更加公正和透明的和平解決機制。

小甘迺迪的猛料也在美國國內引發了強烈的政治震蕩。在拜登政府尚未對此做出正式回應之際，共和黨已趁機對拜登政府發起新一輪攻擊。他們認為，這暴露拜登政府在外交政策上的虛偽和不負責任，要求國會對此事展開調查。

同時，小甘迺迪的支持者和一些民主黨內部異見人士也開始質疑黨內的領導層，要求作出澄清。

更重要的是，小甘迺迪的爆料在美國選民中也引發更廣泛的不信任感，尤其是那些已經對政府失去信心的選民中，這可能會導致選民在未來選舉中更傾向於支援那些主張改革和透明的候選人，從而進一步改變美國的政治格局。