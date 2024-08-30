中印同步生產iPhone Pro 分析師：更值錢的供應鏈仍在中國

鉅亨網編譯許家華 2024-08-30 10:08

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《日經亞洲》周四 (29 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 在中國開始生產 iPhone 16 數日後，便立即在印度量產 Pro 系列在內的 iPhone 16 系列，凸顯蘋果迫切希望緩解地緣政治不確定性，戮力在中國以外建立供應鏈，也反映出印度供應網絡近年來技術的進步。

《彭博社》報導，蘋果供應商富士康在泰米爾納德邦的 Sriperumbudur 生產設施將開始製造 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max，並預計於 2024 年 9 月 9 日全球發布。

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根據媒體報導，蘋果在印度生產 iPhone 16 系列手機 (包含 Pro)，可望在本財年末 (2024-2025) 為印度創造超過 60 萬個就業機會，且其中 70% 工作機會將分配給女性，且每個直接就業機會預計將在印度帶動 3 個間接就業機會。

智慧手機新興供應鏈──印度

過去，中國主要生產最新和高端 iPhone 型號，而印度的供應商僅接到低端或舊款型號的訂單。但隨著蘋果尋求更強的供應鏈韌性，這一情況已經發生了變化。

根據 2023-24 年度經濟調查，印度在蘋果全球製造策略中的重要性日益增加，貢獻約 14% 的總生產量，較 2023 財年約 7% 的占比有所上升。根據檢視供應鏈的結果，去年印度組裝了約 3000 萬部 iPhone，而 2024 年上半年則組裝約 1800 萬部。這些設備不僅供應印度市場，主要出口至美國。

Counterpoint Research 分析師 Ivan Lam 表示，印度已成為中國以外主要的智慧手機組裝地點，許多品牌正在尋求多樣化生產並開拓印度市場。

更值錢的供應鏈仍在中國

然而，Lam 指出，未來幾年印度的增長將主要限於最終產品組裝，因為更有價值的電子產品和機械部件的生產仍集中在中國。儘管印度取得了一定進展，但其效率、基礎設施和人才儲備尚未完全匹配中國的能力。

實際上，這一轉變並非完全順利。消息人士表示，儘管今年取得了顯著成就，但由於學習曲線較長以及部件和材料供應商轉移至印度的速度低於預期，最近大多數 iPhone 仍在中國組裝。此外，從中國進口人員和設備也面臨更嚴格的檢查，使得多樣化的挑戰加大。

一位供應鏈高層透露，在產品發佈期間，蘋果傾向於優先考慮供應鏈的穩定性。為了確保在黑色星期五（美國 11 月的購物節）前供應鏈的順暢，大多數高端 iPhone 型號仍然在中國分配。

富士康老董背書印度良率