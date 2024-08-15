iOS 18.1起開放第三方付費使用NFC晶片 iPhone變身信用卡、門禁卡、車鑰匙

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 11:15

‌



在監管機構（包括歐盟監管機構）多年施壓下，蘋果周三 (14 日) 終於宣布，將開放第三方使用 iPhone 的支付晶片 (NFC 晶片) 來處理交易，此舉使銀行和其他服務能夠與 Apple Pay 平台競爭。

蘋果 (AAPL-US) 表示，將允許開發人員從 iOS 18.1 開始使用該元件，這是 iPhone 即將推出新作業系統。支付晶片依賴一種稱為 NFC 或近場通訊的技術，當手機靠近另一台裝置時，可以共享資訊。

‌



這項變更將允許外部供應商使用 NFC 晶片進行店內支付、交通系統票價、工作徽章、家庭和酒店鑰匙以及獎勵卡。該公司表示，對政府身分證的支持將在稍後推出。用戶還可以將第三方支付應用程式設定為預設系統，以取代 Apple Pay。

蘋果一直以安全為由，不願向開發人員開放該晶片，但事實上如若開放也將威脅到其從 Apple Pay 交易中產生的收入。(蘋果自透過 iPhone 支付的金額抽取傭金。)

不過，根據周三的聲明，未來若開放，蘋果仍將要求開發人員支付「相關費用」以使用 NFC 晶片並簽訂「商業協議」。

蘋果表示，這確保了只有「滿足某些行業和監管要求並致力於蘋果持續的安全和隱私標準的授權開發人員」才能存取該系統。

蘋果計劃在澳洲、巴西、加拿大、日本、紐西蘭、美國和英國推出該計畫，卻唯獨沒有提到歐盟，這是近幾個月來推動這項功能最多的地區。

根據蘋果在官方新聞中所說，自 iOS 18.1 開始，開發者將能夠在 iPhone 上自己的 app 中使用 Secure Element 提供 NFC 非接觸式交易，這與 Apple Pay 和 Apple Wallet 無關。使用新的 NFC 和 SE（安全元件）API，開發人員將能夠為店內支付、汽車鑰匙、閉環交通、公司徽章、學生證、家庭鑰匙、酒店鑰匙、商家忠誠度和獎勵卡以及活動門票提供應用內非接觸式交易，未來將支援政府 ID。

蘋果表示，由於用戶的安全和隱私對蘋果至關重要，因此這款新解決方案旨在為開發者提供一種安全的方式，讓他們可以在自己的 iOS app 內提供 NFC 非接觸式交易。

NFC 和 SE API 利用安全元件，這是一種業界標準的認證晶片，旨在將敏感資訊安全地儲存在裝置上。 蘋果投入了大量資源來設計保護用戶安全和隱私的解決方案，在進行非接觸式交易時利用了 蘋果專有的硬體和軟體技術，包括安全隔區、生物辨識認證和蘋果伺服器。若要在使用這些 API 的 App 中進行非接觸式交易，使用者可以直接開啟該 App，或在 iOS 設定中將 App 設定為預設的非接觸式 App，然後雙擊 iPhone 上的側邊按鈕以啟動交易。