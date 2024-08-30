短短9個月提高一倍！OpenAI：ChatGPT每周活躍用戶突破2億

鉅亨網編譯鍾詠翔綜合外電 2024-08-30 12:18

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人工智慧（AI）新創公司 OpenAI 周四（29 日）表示，旗下熱門聊天機器人 ChatGPT 目前每周活躍用戶超過 2 億，是去年秋季時的兩倍。

據《路透》報導，OpenAI 執行長阿特曼（Sam Altman）去年 11 月曾表示，ChatGPT 每周活躍用戶達到 1 億。ChatGPT 於 2022 年推出，可根據用戶提示生成類似人類水準的回覆。

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這家 AI 公司的發言人 Taya Christianson 周四說，92%《財星》（Fortune）500 強企業都在使用旗下產品，並且自 7 月最新 GPT-4o mini 推出以來，其自動化應用程式介面（API）的使用率提高了一倍。

GPT-4o mini 是一款具有成本效益的小型 AI 模型，能耗更低，價格也更實惠，讓這家新創公司能夠瞄準更廣泛的客戶群。

自 ChatGPT 推出以來，Google、Meta(META-US) 也陸續推出了自己的 AI 聊天界面，但這並未阻礙 OpenAI 用戶群持續擴大。

ChatGPT 推動了 AI 的普及，也促使 OpenAI 的估值迅速上升。