嘉里大榮下半年迎旺季 快遞結構調整衝刺電商市場及高毛利物流

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-29 18:19

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物流商嘉里大榮 (2608-TW) 今 (29) 日舉辦法說會，董事長沈宗桂表示，下半年適逢多個節慶，將迎來產業傳統旺季，且因應電商蓬勃需求，公司第四季將重整快遞業務，積極發展都會區配送及高毛利物流。

沈宗桂說明，公司將在第四季全面重整快遞業務結構，計劃增加電動三輪車隊，從現有 10 部提升至 50 部，聚焦六都都會區，以因應電商蓬勃發展帶來的即時配送需求，並同步發展發展高毛利醫藥物流、科技物流、冷鏈物流。

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在高科技物流方面，子公司科學城物流過去三年營收成長 40%，持續為科學園區高科技產業提供專業物流服務。醫藥物流方面，公司計劃轉型進入商流領域，預計 2024 至 2025 年間推出結合物流、倉儲及通路的跨業生態系統。

嘉里大榮也積極布局冷鏈物流，已取得 ISO 23412 認證，未來將申請 FSSC 22000 認證，並導入智能倉儲技術。公司還將評估在沙烏地阿拉伯設立區域總部的可能性，以拓展中東市場。