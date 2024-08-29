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鉅亨速報

盤後速報 - 弘憶股(3312)下週(9月5日)除息1.2元，預估參考價88.3元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05


弘憶股(3312-TW)下週(9月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(8月29日)收盤價89.50元計算，預估參考價為88.3元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

弘憶股(3312-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件之製造加工及買賣業務。電腦系統設備、主機板、介面卡與電腦週邊設備製造加工及賣賣。一般進出口貿易業務。近5日股價上漲1.55%，集中市場加權指數上漲0.6%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/05 89.50 1.2 1.34% 0.0
2023/08/24 21.2 2.0 9.43% 0.0
2022/07/18 20.0 2.0 10.0% 0.0
2021/08/26 23.8 0.0 0.0% 1.0
2020/08/27 15.55 0.6 3.86% 0.6

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