盤後速報 - 弘憶股(3312)下週(9月5日)除息1.2元，預估參考價88.3元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05
弘憶股(3312-TW)下週(9月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(8月29日)收盤價89.50元計算，預估參考價為88.3元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
弘憶股(3312-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件之製造加工及買賣業務。電腦系統設備、主機板、介面卡與電腦週邊設備製造加工及賣賣。一般進出口貿易業務。近5日股價上漲1.55%，集中市場加權指數上漲0.6%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/05
|89.50
|1.2
|1.34%
|0.0
|2023/08/24
|21.2
|2.0
|9.43%
|0.0
|2022/07/18
|20.0
|2.0
|10.0%
|0.0
|2021/08/26
|23.8
|0.0
|0.0%
|1.0
|2020/08/27
|15.55
|0.6
|3.86%
|0.6
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