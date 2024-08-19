【量大強漲股整理】台股季線附近震盪，選股重於選市，投資價值浮現，該留意那些族群個股??

鉅亨研報 2024-08-19 16:47

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加權指數，今日開低走高，終場上漲 60.3 點，收在 22409.63 點，成交量 3191 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 34.5 億，投信買超 30.67 億，自營商賣超 95.63 億，三大法人合計賣超 99.46 億。

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權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.41%，收在 973 元，台積電旗下首座歐洲 12 吋廠，明（20）日將舉行動土典禮，加計日本與美國等地建廠工程如火如荼開展，宣告德、日、美三地共高達近千億美元（約合新台幣 3.3 兆元）的海外投資全面啟動，預期將進一步帶動營收成長；(2317-TW) 鴻海，上漲 1.63%，收在 187 元，鴻海集團擴大印度布局，除了在當地衝刺 iPhone 組裝產能之外，董事長劉揚偉也透露，目前正規劃在印度設立電池儲能系統部門，持續完善產業布局；(2454-TW) 聯發科，上漲 2.03%，收在 1255 元，今年上半年員工分紅估計 8 月底發放，總金額近 130 億元，不僅比去年同期大增逾七成，也是兩年來最多，約 1.2 萬名員工符合領取資格，平均每人可領 105 萬元，企業營運表現佳，股價也有表現機會。

今日強勢產業是面板級扇出型封裝，(3663-TW) 鑫科，(3580-TW) 友威科，(8064-TW) 東捷，(3535) 晶彩科，通通亮燈漲停，台積電為持續推進摩爾定律，董事長暨總裁魏哲家曾親口證實，FOPLP（面板級扇出型封裝）正如火如荼進行中，已成立研發團隊及生產線，但目前仍在初始階段，魏哲家預告 3 年時間有望能有相關成果，相關供應鏈將長期受惠，股價仍有上漲空間。

AI 機器人時代宣告來臨，「機器人與智慧自動化展」將於本周三（21 日）在台北登場，台廠供應鏈將發表 AI 機器人最新研發成果與全新應用，預期將引爆千億美元商機，也有望掀起機器人產業新一波革命大潮，(3019-TW)亞光，上漲 0.83%，收在 122 元，再創波段新高，7 月營收為 22.24 億元，創 2011 年 9 月以來的單月新高，月增 5.4%，年增 43.6%，法人指出，亞光受惠車載鏡頭持續出貨，加上市場庫存逐漸去化完畢，推升營運動能，預期下半年營運可望持續成長，(TSLA-US)Tesla 第 2 代人形機器人 Optimus 預計 2025 年導入「千人大軍」在自家北美工廠上線，傳出亞光的鏡頭將扮演機器人眼睛的關鍵角色，有望成為未來的強勁成長動能；(2365-TW)昆盈，上漲 1.55%，收在 65.4 元，昆盈自有品牌 Genius 代理銷售任天堂電腦周邊產品，也從電腦周邊設備跨足到 AI 機器人領域，後續發展值得期待，今年積極開發新市場，中南美洲方面，將切入巴西、墨西哥以及中美洲；(8374-TW)羅昇，上漲 1.31%，收在 155 元，羅昇是 (2330-TW) 台積電的供應商之一，提供自動化控制和工具機等產品和服務，台積電的訂單對羅昇的營收貢獻顯著，羅昇在智慧製造、綠能、半導體產業三個面向持續改革創新，目前主要聚焦於智慧工廠相關應用和針對電子產品進行瑕疵檢測，未來有望接獲更多訂單；(2464-TW)盟立，上漲 2.6%，收在 86.9 元，盟立擁有雙成長題材，2024 年不僅已經接到 CoWoS 設備訂單，預計 2024Q3 開始出貨，而且 2024 年 4 月盟立子公司，盟立自動化科技也和其他企業合資成立新公司「 深圳市科盟創新機器人科技」搶攻中國大陸人形機器人市場。

蘋果概念股 (3008-TW) 大立光，上漲 3.2%，收在 2905 元，8 月 15 日大立光配發 40 元現金股利，隔天 16 日就完成填息，表現相當強勢，過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭，2024 年 iPhone 16 Pro 系列將於 9 月中旬發表，會繼續使用潛望式鏡頭，大立光將明顯受惠，7 月合併營收為 54.3 億，月增 34%，年增 54%，連續 12 個月營收年成長，大立光預估，8 月營收將大於 7 月，目前產能已經滿載，多數法人持續上調目標價，最高上看 3980 元。

2024H2 CoWos 先進封裝設備將要進入交貨高峰期，也就是營收認列高峰期，CoWos 概念股股價有機會表現，(3583-TW) 辛耘，上漲 2.98%，收在 466 元，(3131-TW) 弘塑，下跌 0.51%，收在 1960 元，弘塑記憶體客戶即將大幅擴產 HBM，未來弘塑多款 HBM 後段設備，包括金屬蝕刻、去光阻、晶圓清洗、晶圓金屬化鍍，將會陸續出貨，貢獻營收，(5443-TW) 均豪，亮燈漲停，收在 121 元，均豪受惠設備出貨增加，第二季營收 8.98 億元，每股盈餘 0.67 元，創近 7 季以來新高。

台股季線上整震盪

未來主流該鎖定誰?

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