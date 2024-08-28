〈財報〉美團無懼中國經濟放緩影響 Q2營收超預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-28 23:30

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中國外送巨擘美團 (3690-HK) 周三公布 2024 會計年度第二季業績，該季營收年增逾兩成，打敗華爾街分析師預期，不受中國經濟放緩影響。

根據財報，美團第二季營收年增 21% 至人民幣 822.5 億元 (以下單位皆同)，優於市場預估的 804.2 億元、經調整後淨利年增 77.6% 至 136 億元，高於市場預期的 106.1 億元；第二季核心商業營收年增 18.5% 至 607 億元、營益年增 36.8% 至 152.34 億元、營益率提升 3.3 個百分點至 25.1%。

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第二季營收按業務劃分，配送服務營收年增 13% 至 230.21 億元，主要受惠交易數量增加、傭今年增 20.7% 至 228.25 億元、線上行銷服務營收年增 19.9% 至 123.6 億元、其他服務及銷售 (包括利息收入) 年增 30.9% 至 240.45 億元，主要受惠線上行銷活躍商家數量增加。

中國經濟復甦乏力，導致越來越多的公司轉向世界第二大經濟體的低成本和折扣產品，而美團則從收取少量費用提供這些商品中受惠。

美團執行長王興在財報發布後的電話會議上對分析師說，美團已經設法適應中國最新的消費環境，並取得了穩健的表現。他表示：「與其他行業相比，透過數位化，中國本土商業產業仍具有巨大的成長潛力。」

美團去年宣布以 2.81 億美元收購由美團聯合創始人王慧文創立的人工智慧 (AI) 新創公司「光年之外」，中國主要科技公司加大了對 AI 的押注。

美團近期新舉措還包括無人機送貨。自 8 月中旬以來，美團推出一項無人機到長城送貨服務，最低訂單為 20 元，外加 4 元送貨費，15 分鐘內將食物或緊急物資送到遊客手上。

今年 4 月美團執行長王興接手該公司國際業務後不久後，美團開始在沙烏地阿拉伯首都利雅德提供外送平台 Keeta 服務，該平台一年前就在香港推出。王興強調，Keeta 對新市場的探索仍處於「早期階段」，波斯灣國家、歐洲和東南亞市場都在考慮之中。