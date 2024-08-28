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鉅亨速報

盤後速報 - 磐儀(3594)下週(9月4日)除息0.6元，預估參考價43.3元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:05


磐儀(3594-TW)下週(9月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

以今日(8月28日)收盤價43.90元計算，預估參考價為43.3元，息值合計為0.6元，股息殖利率1.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

磐儀(3594-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業用主機控制板介面卡之研發裝配組合加工製造業務。電腦產品、電子零組件之研發裝配組合加工製造及買賣進出口業務。各種電子零組件與相關軟硬體及工業用控制器及傳感器之買賣。近5日股價下跌9.01%，櫃買市場加權指數上漲0.87%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/04 43.90 0.6 1.37% 0.0
2023/09/14 47.85 0.8 1.67% 0.0
2022/10/07 27.3 0.0949 0.35% 0.0
2021/10/27 21.85 0.0965 0.44% 0.0965
2020/09/25 26.1 0.0966 0.37% 0.1933

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