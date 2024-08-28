盤後速報 - 磐儀(3594)下週(9月4日)除息0.6元，預估參考價43.3元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:05
磐儀(3594-TW)下週(9月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
以今日(8月28日)收盤價43.90元計算，預估參考價為43.3元，息值合計為0.6元，股息殖利率1.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
磐儀(3594-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業用主機控制板介面卡之研發裝配組合加工製造業務。電腦產品、電子零組件之研發裝配組合加工製造及買賣進出口業務。各種電子零組件與相關軟硬體及工業用控制器及傳感器之買賣。近5日股價下跌9.01%，櫃買市場加權指數上漲0.87%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/04
|43.90
|0.6
|1.37%
|0.0
|2023/09/14
|47.85
|0.8
|1.67%
|0.0
|2022/10/07
|27.3
|0.0949
|0.35%
|0.0
|2021/10/27
|21.85
|0.0965
|0.44%
|0.0965
|2020/09/25
|26.1
|0.0966
|0.37%
|0.1933
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