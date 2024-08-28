盤後速報 - 六角(2732)下週(9月4日)除息2.5元，預估參考價105.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:05
六角(2732-TW)下週(9月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(8月28日)收盤價107.50元計算，預估參考價為105.0元，息值合計為2.5元，股息殖利率2.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
六角(2732-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營連鎖餐飲品牌。近5日股價上漲2.42%，櫃買市場加權指數上漲0.87%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/04
|107.50
|2.4998
|2.33%
|0.0
|2024/04/02
|131.5
|3.4968
|2.66%
|0.0
|2023/08/24
|126.5
|2.9997
|2.37%
|0.0
|2023/03/30
|180.5
|4.2822
|2.37%
|0.0
|2022/08/31
|102.5
|1.9992
|1.95%
|0.0
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