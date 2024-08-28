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鉅亨速報

盤後速報 - 六角(2732)下週(9月4日)除息2.5元，預估參考價105.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:05


六角(2732-TW)下週(9月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(8月28日)收盤價107.50元計算，預估參考價為105.0元，息值合計為2.5元，股息殖利率2.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

六角(2732-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營連鎖餐飲品牌。近5日股價上漲2.42%，櫃買市場加權指數上漲0.87%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/04 107.50 2.4998 2.33% 0.0
2024/04/02 131.5 3.4968 2.66% 0.0
2023/08/24 126.5 2.9997 2.37% 0.0
2023/03/30 180.5 4.2822 2.37% 0.0
2022/08/31 102.5 1.9992 1.95% 0.0

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