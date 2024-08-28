盤後速報 - 欣欣(2901)下週(9月4日)除息0.36元，預估參考價27.84元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:05
欣欣(2901-TW)下週(9月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.36元。
以今日(8月28日)收盤價28.20元計算，預估參考價為27.84元，息值合計為0.36元，股息殖利率1.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
欣欣(2901-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為百貨業。超市。電影院。近5日股價上漲3.27%，集中市場加權指數下跌1.09%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/04
|28.20
|0.36053
|1.28%
|0.0
|2024/08/27
|28.45
|0.3605
|1.27%
|0.0
|2023/09/05
|25.75
|0.21132
|0.82%
|0.0
|2022/08/23
|23.55
|0.0653
|0.28%
|0.0
|2021/10/26
|25.2
|0.1755
|0.7%
|0.0
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