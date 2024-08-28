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鉅亨速報

盤後速報 - 欣欣(2901)下週(9月4日)除息0.36元，預估參考價27.84元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:05


欣欣(2901-TW)下週(9月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.36元。

以今日(8月28日)收盤價28.20元計算，預估參考價為27.84元，息值合計為0.36元，股息殖利率1.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

欣欣(2901-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為百貨業。超市。電影院。近5日股價上漲3.27%，集中市場加權指數下跌1.09%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/04 28.20 0.36053 1.28% 0.0
2024/08/27 28.45 0.3605 1.27% 0.0
2023/09/05 25.75 0.21132 0.82% 0.0
2022/08/23 23.55 0.0653 0.28% 0.0
2021/10/26 25.2 0.1755 0.7% 0.0

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