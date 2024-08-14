王座9月上旬上櫃 橋村炸雞加盟店Q4首開

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-14 15:55

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連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 旗下王座 (2751-TW) 於今 (14) 日舉辦上櫃前業績發表會，預計 9 月上旬掛牌上櫃，王座表示，去年取得「橋村炸雞」台灣代理權後，掀起加盟市場的詢問度，目標第四季開出首家加盟店。

王座成立於 2015 年 12 月，實收資本額為新台幣 1.7 億元，去年 6 月登錄興櫃，目前旗下擁有「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞」、「京都勝牛」、「橋村炸雞」和「杏美小食堂」等六大餐食品牌，在台共設有 54 家直營門市。

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而在海外，王座再授權「段純貞牛肉麵」和「京都勝牛」兩大品牌至美國、香港發展，合計已開出 10 家門市，正逐步提高營收規模。

王座指出，去年取得「橋村炸雞」台灣代理權，並貢獻去年約 3000-4000 萬元的營收，至今全台已開出 4 家直營店，掀起台灣餐飲加盟市場的詢問度，目標第四季開出首家加盟店，正式啟動王座在台的加盟業務。

至於海外再授權方面，「段純貞」和「京都勝牛」合計今年目標店家數為 11 家門市，分別是「段純貞」香港 5 家、美國加州 3 家，合計 8 家；而「京都勝牛」香港 2 家，預計第四季再開 1 家。