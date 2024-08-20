王座明起競拍 底價60元 9/10掛牌上櫃

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-20 17:55

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連鎖餐飲集團王座 (2751-TW) 為配合初次上櫃前公開承銷。辦理現金增資發行新股 2600 張，其中 1872 張採競價拍賣，將於明日起至 23 日展開投標，競拍底價為 60 元，每標單最低 1 張，價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過 239 張，並於 27 日開標，預計 9 月 10 日正式掛牌上櫃，主辦承銷商為永豐金證券。

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王座上半年合併營收為 6.73 億元，年增率 16.14%，創同期新高，目前營運有 6 個餐食品牌共 54 家直營門市，型態以百貨商場店為主，其中，新代理的韓式「橋村炸雞」正在籌備首家規模街邊店，預計 9 月在台中開幕，並於第四季開出首家加盟店，未來在台採直營加盟雙軌並進，長期目標是 5-10 年達全台百店。

王座總經理林子恒說，今年營收維持成長無虞，但因開比較多家店有折舊攤提費用，再加上 IPO 費用，整體獲利可能會低於去年。

林子恒不諱言，國內餐飲競爭強，要搶下經常性正餐消費的版圖，售價就很關鍵，必須達到經濟規模、中低客單價、出餐速度等優勢，因此，除了站穩國內市場，長期強勁的成長動能放眼美國市場。