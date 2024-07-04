〈焦點股〉王座準備上櫃 母子皆美 六角漲半根停板

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-04 11:09

櫃買中心預計於 7 月 8 日審議王座 (2751-TW) 上櫃案，王座今 (4) 日盤中股價先行大漲 7%，母公司六角 (2732-TW) 也漲近半根停板，王座近來積極在國內進行韓式品牌橋村炸雞展店，並將加快在美國的段純貞牛肉麵展店，在餐飲熱絡市況下，國內外營運動能皆看漲。

王座旗下擁有杏子日式豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將煎餃和京都勝牛等品牌，段純貞已打入美西市場。

另一方面，看準國內「韓流」帶動的消費商機，王座代理韓國「橋村炸雞」來台，成為近來在國內主要的展店品牌。

王座去年合併營收 12.5 億元，稅後純益 1.16 億元，每股純益 (EPS)6.79 元，今年第一季合併營收 3.36 億元，稅後純益 1502 萬元，EPS 0.87 元。

而王座母公司六角今年成立滿 20 周年，董事長王耀輝期許，以「兵馬未動 糧草先行」做為國際市場發展的理念，短期策略目標著重日出茶太 Chatime 品牌與產品升級，中長期目標 3 年內再培植 2-3 個百店規模的市場。