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台股

矽光子技術成顯學 31家聯盟準會員搶進

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-25 11:00

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IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今年在北美技術論壇宣示矽光子技術量產進度，引發市場追捧相關概念股，並預計在今年國際半導體展 SEMICON 攜手日月光投控 (3711-TW) 號召共 31 家產業夥伴加入聯盟，為矽光子技術制定標準，要組下世代技術的完整生態系。

SEMI 指出，隨著 AI 浪潮發展，產業界對晶片資料傳輸及運算速度的要求也大幅提高，而矽光子具備高頻寬、低功耗、廣泛的傳輸距離和節省成本等特點，為克服能源效率及 AI 運算能力的有效解方。目前各家業者皆已積極搶進，從製程、矽智財、檢測再到設備等，都有台廠影子。


根據官網顯示，目前除台積電、日月光投控與工研院外，還有前鼎、光程研創、友達、合聖、波若威、志聖、源傑科技、聯鈞、富采投控、光紅建聖、上詮、弘塑、鴻海、立碁電子、千才、華星光、聯發科、汎銓、旺矽、茂德、辛耘、矽格、台灣新思、世界先進、穩懋、穎崴、惠特、眾達 - KY、廣達。

SEMI 更預計在今年 SEMICON Taiwan 2024 期間舉辦「矽光子國際論壇」，包括經濟部長郭智輝、日月光執行長暨 SEMI 全球董事會副主席吳田玉、日月光副總經理洪志斌、台積電副總經理徐國晉等都將現身，並釋出業界對技術的最新看法。

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矽光子台積電日月光SEMI產業聯盟經濟部

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