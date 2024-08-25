矽光子技術成顯學 31家聯盟準會員搶進

SEMI 指出，隨著 AI 浪潮發展，產業界對晶片資料傳輸及運算速度的要求也大幅提高，而矽光子具備高頻寬、低功耗、廣泛的傳輸距離和節省成本等特點，為克服能源效率及 AI 運算能力的有效解方。目前各家業者皆已積極搶進，從製程、矽智財、檢測再到設備等，都有台廠影子。