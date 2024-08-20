連結永續指標 第一銀行統籌主辦正隆50億元聯貸 超額認參1.53倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-20 12:21

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第一銀行統籌主辦正隆 (1904-TW) 5 年期新臺幣 50 億元聯貸案，於今 ( 20) 日完成簽約，該聯貸案係由第一銀行統籌主辦及管理銀行，邀請臺灣銀行及元大銀行等多家金融機構參貸，在金融同業踴躍參與下，超額認貸 153％，最終簽約金額為 50 億元，本次聯貸資金主要係償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金。

正隆為我國工紙製造龍頭，長期致力於低碳綠能與永續智慧造紙，亦為首家導入 AI 智慧化紙業，迄今已導入 25 個智能產銷專案，藉由數據累積及機器學習，大幅提升 設備總合效率 (OEE) 與減碳效能，規模化「淨零智造」影響力；因應海內外營運拓展，正隆已水平展開智慧造紙和數位巡檢至海外廠，加速複製製程最佳化，目前越南平陽造紙廠第二期年產能 40 萬噸工紙機已商轉，第三期工紙產線也規劃籌建中，南越濱吉紙器廠與北越北江紙器廠的產能亦已投產，為公司營運注入新動能，今年上半年累計合併營收 207.8 億元，並重返成長軌道。

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本次聯貸案為響應正隆自 2019 年起推動 S.M.A.R.T. 低碳智紙五大策略，透過永續指標達成績效，連結利 / 費率減碼之優惠機制，鼓勵企業落實 ESG（環境、社會、公司 治理）企業社會責任。