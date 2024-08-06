一銀挺舉重好手陳玟卉進巴奧 8/8加油日推「買金送金」抽獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-06 11:03

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巴黎奧運正如火如荼進行，第一銀行進用之行員、舉重隊好手陳玟卉即將於台灣時間 8 月 10 日出賽，繼獲得 2020 東奧銅牌佳績後，將再次為台灣爭取奪牌榮耀；為提高選手氣勢，第一銀行推出「相挺奪金送黃金」黃金存摺抽獎，最大獎可得市價逾 5 萬元的 20 克黃金，號召國人共同集氣加油。

本次抽獎活動將 8 月 8 日訂為「加油日」，凡於加油日單筆申購黃金並存放第一銀行黃金存摺者，即可參與黃金「獲金 / 銀 / 銅牌任一獎項－買 1 送 2 樂透獎」或「獲其餘名次－買 1 送 1 同歡獎抽獎活動，將抽出 3 名幸運兒，每名最高可抽中「買 10 克黃金再送 20 克黃金」，市價逾新臺幣 5 萬元。

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第一銀行積極投入資源扶持優秀選手，為鼓勵陳玟卉爭取佳績，除了頒發「取得奧運資格激勵獎金 2 萬元」外，還加碼「奪金激勵獎金」100 萬元鼓勵選手為國爭光，日前副總經理蔡淑慧前往國訓中心為選手加油打氣；近年除了舉重外，也贊助桌球、柔道及角力等項目，今年預計投入體育預算總額近 2000 萬元。