美債風雲將起！大華投等美債ETF (00959B) 明上櫃掛牌

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-27 20:12

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美國降息循環將啟動，全球債市燃起美債熱！櫃買市場明 (28) 日再添一檔債券 ETF 上櫃掛牌，該檔債券 ETF 係由大華銀投信所發行之「大華銀 15 年期以上 BBB 投資等級美國公司債券 ETF 證券投資信託基金」(00959B)，該檔債券 ETF 依規定停徵證券交易稅。

櫃買中心指出，為鼓勵投資大眾多加參與上櫃 ETF 及 ETN 市場，持續舉辦上櫃 ETF 及 ETN 奬勵活動，除提供投資人全民開奬及百寶奬外，ETF 奬勵活動另增加首購奬，以鼓勵投資人參與；同時提供證券商 ETF 及 ETN 業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員推廣 ETF 及 ETN 商品。

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