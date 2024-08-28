群益9月月報：美元弱勢震盪有利台股

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-28 09:59

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群益投顧發布 9 月財富管理月報指出，美國經濟在聯準會 (Fed) 護航之下，即便出現衰退，時間將是短暫且幅度受控，美股多頭仍可延續，而美元指數因聯準會將大幅降息而呈弱勢震盪，此一趨勢有利台、韓和印度等新興市場股市。

群益說明，8 月初公布的美國 7 月失業率觸發薩姆衰退規則，衰退交易席捲而來，造成國際股市重挫，所幸，後續相繼公布的經濟數據包括 PPI、CPI 均降溫，且零售銷售強勁，令股市迅速回彈，美股甚至逼近前高。

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由於聯準會主席鮑爾於 8 月 23 日在 Jackson Hole 全球央行年會演說指出，通膨上升的風險已減少，而就業方面的下行風險卻增加，政策需要調整的時機已到，未來利率的調整方向明確，節奏將取決於最新數據、前景變化以及風險平衡。

依前述說法，群益認為，美國貨幣政策確定轉向並可望於 9 月 18 日開啟降息循環，而後續就業數據將主導降息速度及幅度，美國經濟在聯準會護航下，即便出現衰退，時間將為短暫且幅度受控，美股多頭仍可延續，尤其科技類股獨漲的情勢有望擴散至科技以外族群，降息受惠類股包括銀行、地產和其他中小型股等。